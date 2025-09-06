Мерилин Монро, Бил Гейтс и Стив Джобс излизат на сцената на Народния

С три нови постановки в рамките на един месец Народният театър дава заявка за силен и вдъхновяващ сезон, заявяват от най-голямата ни трупа. Съвсем скоро ще бъдат обявени още заглавия и проекти, планирани за следващите месеци.

"След лятната пауза залите на Народния театър отново се изпълниха с енергия – актьорите се завърнаха за репетициите на предстоящите премиери, с които ще бъде открит сезон 2025/2026. В началото на септември режисьорите Иван Панталеев, Деян Донков и Бойка Велкова събраха своите екипи, за да продължат с подготовката на новите заглавия в репертоара на националната ни сцена", разказват от театъра през БТА.

Първата премиера е на 16 септември, когато зрителите ще гледат "Последният час на Мерилин Монро" - новият спектакъл на режисьора Деян Донков на сцена "Апостол Карамитев". Пиесата на Вивиан Праматароф-Хамбургер и Андреас Хамбургер, която за пръв път се представя на българската публика, е създадена по автентични документи и събития и разкрива драматичната същност на Мерилин, скрита зад фасадата на филмова икона. В главната роля е младата актриса Анна Кошко. "Ние сме смъртни, а театърът е вечен – това е и смисълът на нашия спектакъл. Започнахме репетициите с енергия и очакване за срещата с публиката. На добър час на всички", каза Деян Донков.

Премиерата на "Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката" е на 19 септември. Това е третият проект на Иван Пантелеев с трупата на Народния театър, след "NЕОдачници" и "Капитал(на) грешка". Новият му авторски текст изследва темата за надеждите и страховете, свързани с бурното развитие на изкуствения интелект. "Тревожният тон на спектакъла бързо прелива в този на ежедневния език, а лекотата на актьорската игра и условността на пространството предлагат на зрителя пътешествие през лабиринтите на нашето време", казва режисьорът.

Театралният сезон продължава с премиерата на Бойка Велкова, която е и режисьор, и главно действащо лице в "Театър" по едноименния роман на Съмърсет Моъм. Заглавието е многозначително – то разкрива театъра едновременно като сценично изкуство и като социална маска, разказват от екипа. Джулия Ламбърт – некоронованата кралица на лондонската сцена, е въплъщение на шекспировите думи "Целият свят е сцена...". Тя винаги играе роля, независимо дали е пред публика или в личния си живот, но едва когато синът ѝ задава въпроса за истинската Джулия, илюзията започва да се пропуква. Премиерата е на 18 октомври.