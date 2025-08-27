Фауст на Рейналдо Дроз слага точка на "Опера в Летния театър"

Световнопризнатият тенор он Венецуела Рейналдо Дроз – един от любимите ученици на Райна Кабаиванска от нейните майсторски класове в Нов български университет, ще излезе на сцената в партията на Фауст от едноименната опера на Шарл Гуно тази вечер във Варна. Премиерният за настоящата година спектакъл на "Фауст" на Варненската опера слага финал на 16-ото издание на фестивала "Опера в Летния театър". Негов режисьор е Вера Петрова, костюмограф – Юлиян Табаков, сценограф – Олга фон Вал от Германия, а хореограф – Анна Пампулова. В ролите са още от водещите солисти на Варненска опера, сред които Деян Вачков като Мефистофел, Илина Михайлова като Маргарита, Иво Йорданов, Гео Чобанов, Лилия Илиева-Михайлова, Михаела Берова и др.

Диригент-постановчик на спектакъла е маестро Светослав Борисов, който е постоянен гост-диригент на Варненската опера, първи диригент и заместник-главен музикален директор на Оперния театър в Магдебург, а от тази есен – първи диригент и заместник-генерален директор в Anhaltisches Theater Dessau в Германия.

Вера Петрова споделя, че високото ниво на оперната трупа във Варна я е привлякло да постави "Фауст" в морската столица. "Плащаме с душата и чистотата си, когато гоним успехи, пари и богатства. Живеем в разпокъсан, изпълнен с конфликти и консуматорство свят, в който отчуждението между хората расте. Тези рани на човешкото общество могат да се покажат от сцената и да се направят осезаеми", коментира актуалните послания на произведението тя.

Трагедията "Фауст" на Йохан Волфганг фон Гьоте е изкушавала немалко композитори, припомня БТА, позовавайки се на разказаното от Вера Петрова. Преди Гуно темата за твореца, продал душата си на Дявола, за да спре отлитащия миг, придобивайки вечна младост, занимава Лудвиг Шпор и Хектор Берлиоз, който написва "Проклятието на Фауст". След Гуно идват Ариго Бойто с "Мефистофел" и Феручо Бузони с недовършения "Доктор Фауст", Херман Ройтер с "Доктор Йохан Фауст" и "Дон Жуан и Фауст". Вагнер, Лист, Шуман, а и други автори пишат симфонични произведения върху "Фауст".

Според Вера Петрова предимството на Гуно се състои в това, че в сравнение с останалите оперни композитори, той набляга върху поетичната любовна история от първата част на трагедията, а не на по-сложната, фиософска и донякъде умозрителна втора част, трудна за сценична адаптация. Музиката на произведението е наситена с копнеж, романтика и красота, а либретистите Жул Барбие и Мишел Каре са "превели" умело сюжета и посланията на Гьоте на езика на музикалната сцена. Неслучайно "Фауст" на френския композитор Шарл Гуно е сред най-популярните опери, създадени през втората половина на XIX век. Фауст е метафора на търсещия човек, а режисьорката е убедена, че и във всеки един от нас днес има по един Фауст.

Специално участие в оперната постановка има известният актьор Стоян Радев с куплети на Мефистофел от спектакъла на Лилия Абаджиева по пиесата на Гьоте, който бе реализиран от нея в Драматичен театър "Стоян Бъчваров" – Варна, през 2010 г.

Оперният спектакъл се изпълнява на френски език със субтитри на български и английски. Мултимедията е дело на Димитър Иванов. Диригент на хора е Теодора Георгиева. Участват и младежи от Варненската детско-юношеска опера с диригент Ганчо Ганчев.

Този "Фауст" е трета постановка на творбата на Гуно в историята на Варненската опера след интерпретациите на диригента Йоско Йосифов и режисьора Михаил Хаджимишев (1955) и на диригента Влади Анастасов и режисьора Кузман Попов (1974), отбелязва сайтът на културната институция.

Двадесет вечери с 19 оперни, балетни, мюзикълни и концертни изяви предложи 16-ото издание на форума "Опера в Летния театър" във Варна. В него тази година гостуваха певици от ранга на Соня Йончева, Красимира Стоянова, Диана Дамрау, Анна Пироци и др.