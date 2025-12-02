Медия без
Валентин Танев режисира новия Бай Ганьо в Плевен

В ролята на неумиращия Алеков герой се превъплъщава актьорът Мариян Стефанов от ДКТ „Иван Радоев“

Днес, 19:33
Талантливият Мариян Стефанов продължава традицията, положена от големия Георги Калоянчев.
ДКТ Иван Радоев - Плевен
Талантливият Мариян Стефанов продължава традицията, положена от големия Георги Калоянчев.

Безсмъртният „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов ще има ново превъплъщение на сцената. Известният актьор Валентин Танев е автор на драматизацията и режисьор на премиерния спектакъл на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, който ще има своите първи срещи с тамошната публика на 9 и 12 декември. В образа на знаменития Алеков герой се превъплъщава актьорът от плевенската трупа Мариян Стефанов.

„Бай Ганьо – това е героят, чиито черти, малко или много, носи в себе всеки българин. Всеки от нас. И ги проявява в различна степен. В зависимост от ситуацията и обстоятелствата, в които е попаднал. Той е прагматичен. Благодарение на тази прагматичност нашият народ е оцелял. Той е витален. Виталността е качеството, което ни е съхранило като етнос. Той е предприемчив. Благодарение на предприемчивостта си българите по света успяват. В същото време е и нахален. Това отблъсква. Алчен, безскрупулен, жаден за власт. Тъкмо тези черти на българските политици ни държат в блатото вече толкова години – от Алеко до сега“, коментира Валентин Танев.

Сценографията и костюмите за спектакъла са на Жанета Иванова, музиката е композирана от Михаил Шишков-син. За персонажите от обкръжението на Бай Ганьо е ангажиран мощен актьорски ансамбъл: Адриан Филипов, Валентин Василев, Васил Витанов, Генадий Николов, Диана Ханджиева, Мариан Дулчев, Мариета Калъпова, Мария Рушанова, Михаил Лудин, Нина Горановски, Петьо Кръстев и Сергей Константинов.

Мариян Стефанов, на когото се пада тежката задача да продължи традицията, създадена от Георги Калоянчев, Николай Урумов, Герасим Георгиев-Геро и други именити артисти, влизали в потурите на Бай Ганьо, е завършил специалност „Актьорство за куклен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2009 г. в класа на проф. Боньо Лунгов. От 2010 г. е част от трупата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, където участва в спектаклите “Двубой” от Иван Вазов, “Укротяване на опърничавата” и „Хамлет“ от Уилям Шекспир, “Женитба” от Гогол, “Кокошка” от Николай Коляда, “Страшният съд”, от Йодьон фон Хорват, “Великолепната четворка” от Ясмина Реза, “Антигона” от Жан Ануи, „Елате ни вижте“ от Кирил Топалов, "Гардеробът" от Станислав Стратиев и др. Работил е с режисьорите Александър Морфов, Лилия Абаджиева, Ованес Торосян, Бойко Илиев, Владлен Александров. Мариян е гост-актьор и в класики на сцената на Драматичен театър „Борис Луканов“ – Ловеч: в „Службогонци“ от Иван Вазов и „Българи от старо време“ от Любен Каравелов.

Валентин Танев е възпитаник на проф. Крикор Азарян във ВИТИЗ (1984). От 1997 г. е в трупата на Народен театър „Иван Вазов“, където дебютира с ролята на Кърлежа в култовата постановка на Александър Морфов „На дъното“ по Максим Горки. Играл е на някои от най-авторитетните световни сцени в Италия, Франция, Германия, Швейцария, Израел, Русия, Белгия. Като преподавател участва в международни уоркшопове със студенти от Университета Илинойс – Чикаго, САЩ, и в други международни проекти. Освен като актьор, Танев се изявява и като режисьор („Умирай лесно“, „Откачена фамилия“, „Любов, щастие и милиони“, „Женитба по обяви“, „Кълбовидна мълния“, "Остани за закуска", „Срещи в сряда“, „Мечтата на идиотката”, „Красиви тела” и т.н.). Носител е на множество отличия за актьорско майсторство, сред които „Аскеер 2006“ за ролята на Разплюев във „Веселите Разплюеви дни“ под режисурата на Младен Киселов и награда на Съюза на артистите в Българи (по-късно „Икар“) от 1997 г. за Естрагон във „В очакване на Годо“ от Самюъл Бекет.

Следващата възможност за зрителите да гледат „Бай Ганьо“ в Плевенския театър е 15 януари. През първия месец на новата година предстоят и две гостувания на спектакъла – в Русе (19 януари) и Габрово (29 януари).

