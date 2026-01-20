Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Димо Алексиев се завръща от затвора със „Солунските съзаклятници“

Премиерният спектакъл е в афиша на театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново

Днес, 11:57
Димо Алексиев по време на репетиция.
МДТ Константин Кисимов - Велико Търново
Димо Алексиев по време на репетиция.

Актьорът Димо Алексиев се завръща на сцената в спектакъла „Солунските съзаклятници“ на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново. Той е гост-звезда в ролята на харизматичния Борис Сарафов в знаковата пиеса на Георги Данаилов, поставена от младата режисьорка Мария Генова. Премиерата ще бъде на 26 януари.

„Солунските съзаклятници“ е първото премиерно заглавие на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ за новата година. Репетициите за спектакъла започнаха още в средата на ноември. В него участва многолюден актьорски ансамбъл от великотърновската трупа: Детелин Кандев, Самуил Сребрев, Самуил Горанов, Слави Гергов, Борис Атанасов, Милен Иванов, Стефан Методиев, Виктор Терзийски, Александра Златева, Никол Бойчева, Стефка Златкова, Добринка Тосева, Игнат Дълбоков, Димитър Георгакиев и балет на МДТ „Константин Кисимов”. Сценографията и костюмите са на Давид Илчев, композитор е Христо Намлиев, хореограф – Катя Богданова. 3D мапинг – Петко Танчев.

Постановката ще пресъздаде едно от най-драматичните и кървави събития в българската националноосвободителна борба – Солунските атентати от април 1903 г. Те са дело на група млади революционери – т.нар. „гемиджии“, които предприемат терористични действия против волята на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Представлението не се ограничава до възстановяване на историческите факти, а търси дълбоката човешка мотивация зад тях, разсъждава за смисъла на бунта, отчаянието и младостта, изправена срещу свят, който изглежда морално прогнил и непоправим. 

„Това е история за непримиримостта и нежеланието да приемеш несправедливостта като норма, за отчуждението от естествения порив за живот и за онези крайни избори, които човек прави, когато вярва, че промяната е възможна“, споделя пред БТА режисьорката Мария Генова, която със „Солунските съзаклятници“ дебютира на великотърновска сцена.

В центъра на сценичното действие, както знаем и от самата пиеса, са реални исторически личности – най-ярките фигури сред 14-те гемиджии. Това са идеологът на атентатите Йордан Попйорданов – Орце, неговият верен сподвижник Коста Кирков, по-зрелият Димитър Мечев и Павел Шатев – единственият оцелял след атентатите, осъден три пъти на смърт и превърнал се по-късно в живата памет на това трагично поколение. 

„Постановката се фокусира върху личния избор, моралната дилема и вътрешната буря на тези млади хора – личности от плът и кръв, разкъсвани между надеждата за свобода и трагичната неизбежност на саможертвата“, отбелязва Мария Генова. „Това е спектакъл за трагичната смелост на младостта, за идеята, която не допуска компромис, и за онези гранични моменти в историята, когато човешкият живот се оказва по-малък от мечтата за свобода. В нашия прочит не даваме отговори, а поставяме въпроси, които продължават да звучат болезнено актуално и днес“, убедена е тя.

Сценичната реализация залага на силно визуално и музикално въздействие, а балетът на театъра е активен участник в драматургичната тъкан на спектакъла.

Мария Генова завършва специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на проф. Пламен Марков в НАТФИЗ през миналата година. Тя е лауреат от първото издание на конкурса за абсолвенти на името на отишлия си без време известен наш режисьор Борислав Чакринов.

Звездата на спектакъла Димо Алексиев е добре познат на театралната и телевизионната публика. Той е носител на награда „Аскеер 2009“ за дебют за ролята на Калигула в едноименния спектакъл на Явор Гърдев по Албер Камю в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, има впечатляващо присътвие на екрана в сериали като „Седем часа разлика“, „Откраднат живот“, „На границата“, „Ягодова луна“, „Есента на демона“ (2-ри сезон на „Дяволското гърло“) и др.

В последните години той се изявяваше и като водещ на риалити формата „Игри на волята“. Обещаващата му кариера бе прекъсната, след като в края на 2024-та бе хванат да шофира с 1,68 промила алкохол в кръвта след предишна условна присъда за идентично деяние. През лятото на м.г. той бе осъден на 1 година и 6 месеца затвор, но от този срок бе приспаднато времето, през което актьорът е бил в ареста.

Режисьорката Мария Генова
МДТ Константин Кисимов - Велико Търново Режисьорката Мария Генова
Младият актьор Самуил Сребрев като Орце - лидера на атентаторите.
МДТ Константин Кисимов - Велико Търново Младият актьор Самуил Сребрев като Орце - лидера на атентаторите.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Солунските съзаклятници, Великотърновски театър, Музикално-драматичен театър Константин Кисимов - Велико Търново, Димо Алексиев, Мария Генова

Още новини по темата

Нежеланият нов директор на Търновския театър официално встъпи в длъжност
09 Яну. 2026

Актьорът Димо Алексиев е осъден на година и половина затвор ефективно
30 Юли 2025

Димо Алексиев не признава вина и иска записите от боди камерите
17 Юни 2025

Посвещават турнето на „Крадецът на праскови“ на мечтата за мир в Украйна
26 Февр. 2025

Отмениха и паричната гаранция на актьора Димо Алексиев
19 Февр. 2025

Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Димо Алексиев
05 Февр. 2025

Актьорът Димо Алексиев е пуснат на свобода

15 Яну. 2025

Петима грешни български светци на сцената в "Солунските атентатори"
24 Ноем. 2024

Съдът върна Димо Алексиев в ареста
21 Ноем. 2024

Прокуратурата настоя Димо Алексиев да остане под стража
15 Ноем. 2024

Дани. Легенда. Бог. Боклук?
05 Февр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?