Димо Алексиев се завръща от затвора със „Солунските съзаклятници“

Актьорът Димо Алексиев се завръща на сцената в спектакъла „Солунските съзаклятници“ на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново. Той е гост-звезда в ролята на харизматичния Борис Сарафов в знаковата пиеса на Георги Данаилов, поставена от младата режисьорка Мария Генова. Премиерата ще бъде на 26 януари.

„Солунските съзаклятници“ е първото премиерно заглавие на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ за новата година. Репетициите за спектакъла започнаха още в средата на ноември. В него участва многолюден актьорски ансамбъл от великотърновската трупа: Детелин Кандев, Самуил Сребрев, Самуил Горанов, Слави Гергов, Борис Атанасов, Милен Иванов, Стефан Методиев, Виктор Терзийски, Александра Златева, Никол Бойчева, Стефка Златкова, Добринка Тосева, Игнат Дълбоков, Димитър Георгакиев и балет на МДТ „Константин Кисимов”. Сценографията и костюмите са на Давид Илчев, композитор е Христо Намлиев, хореограф – Катя Богданова. 3D мапинг – Петко Танчев.

Постановката ще пресъздаде едно от най-драматичните и кървави събития в българската националноосвободителна борба – Солунските атентати от април 1903 г. Те са дело на група млади революционери – т.нар. „гемиджии“, които предприемат терористични действия против волята на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Представлението не се ограничава до възстановяване на историческите факти, а търси дълбоката човешка мотивация зад тях, разсъждава за смисъла на бунта, отчаянието и младостта, изправена срещу свят, който изглежда морално прогнил и непоправим.

„Това е история за непримиримостта и нежеланието да приемеш несправедливостта като норма, за отчуждението от естествения порив за живот и за онези крайни избори, които човек прави, когато вярва, че промяната е възможна“, споделя пред БТА режисьорката Мария Генова, която със „Солунските съзаклятници“ дебютира на великотърновска сцена.

В центъра на сценичното действие, както знаем и от самата пиеса, са реални исторически личности – най-ярките фигури сред 14-те гемиджии. Това са идеологът на атентатите Йордан Попйорданов – Орце, неговият верен сподвижник Коста Кирков, по-зрелият Димитър Мечев и Павел Шатев – единственият оцелял след атентатите, осъден три пъти на смърт и превърнал се по-късно в живата памет на това трагично поколение.

„Постановката се фокусира върху личния избор, моралната дилема и вътрешната буря на тези млади хора – личности от плът и кръв, разкъсвани между надеждата за свобода и трагичната неизбежност на саможертвата“, отбелязва Мария Генова. „Това е спектакъл за трагичната смелост на младостта, за идеята, която не допуска компромис, и за онези гранични моменти в историята, когато човешкият живот се оказва по-малък от мечтата за свобода. В нашия прочит не даваме отговори, а поставяме въпроси, които продължават да звучат болезнено актуално и днес“, убедена е тя.

Сценичната реализация залага на силно визуално и музикално въздействие, а балетът на театъра е активен участник в драматургичната тъкан на спектакъла.

Мария Генова завършва специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на проф. Пламен Марков в НАТФИЗ през миналата година. Тя е лауреат от първото издание на конкурса за абсолвенти на името на отишлия си без време известен наш режисьор Борислав Чакринов.

Звездата на спектакъла Димо Алексиев е добре познат на театралната и телевизионната публика. Той е носител на награда „Аскеер 2009“ за дебют за ролята на Калигула в едноименния спектакъл на Явор Гърдев по Албер Камю в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, има впечатляващо присътвие на екрана в сериали като „Седем часа разлика“, „Откраднат живот“, „На границата“, „Ягодова луна“, „Есента на демона“ (2-ри сезон на „Дяволското гърло“) и др.

В последните години той се изявяваше и като водещ на риалити формата „Игри на волята“. Обещаващата му кариера бе прекъсната, след като в края на 2024-та бе хванат да шофира с 1,68 промила алкохол в кръвта след предишна условна присъда за идентично деяние. През лятото на м.г. той бе осъден на 1 година и 6 месеца затвор, но от този срок бе приспаднато времето, през което актьорът е бил в ареста.