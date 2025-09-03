Медия без
100-годишно читалище ще учи хората на компютри

МТСП започна проект за изграждане на 760 дигитални клуба в малки населени места

Днес, 13:31
Старите читалища и библиотеки ще стават дигитални клубове.
FB/Нч Развитие 2022 с. Ослен Криводол
Старите читалища и библиотеки ще стават дигитални клубове.

Нова програма за 60 млн. лв. ще вдъхне нов живот на читалища и библиотеки в малки населени места. По нея в тези стари културни средища, оставени сега на отмиране, ще бъдат открити 760 дигитални клуба. Читалищата и библиотеките ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 53 000 лв., с които да купят пари и техника, да направят ремонт, да се снабдят с оборудване и да наемат обучители, които да обучават хора, които имат нужда от компютърни умения. Това съобщи днес след Министерския съвет социалният министър Борислав Гуцанов.

Първите заявки от общини вече са направени - от Стамболово, Белица, Столетово и Пищигово. Една от заявките е за читалище "Христо Ботев", основано през 1928 г. То щеше да бъде закрито, ако не беше проектът на МТСП, разказа Гуцанов.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 30 септември. Документи и условия са публикувани в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС.

Някои от по-малките населени места обаче не успяват да се впишат в критериите за достъп до програмата, в която иначе е включена и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", показва кореспонденцията към процедурата. Народно читалище "Развитие" от село Сломер, община Павликени (1895 г.) моли да се ползват по-актуални данни за населението, тъй като с няколко човека не допълва необходимата минимална бройка от 200 жители на населеното място на възраст 15-75 г. Селото с основание изтъква, че данните от Преброяване 2021 не са актуални и моли да се ползва информация от ГРАО. Чиновниците обаче отговарят служебно, че не може да се ползва ГРАО, защото в техните данни влизат и децата до 15 г., въпреки че в такова малко село децата вероятно могат да бъдат изброени поименно от властите.

Защитата на проекта от читалище "Развитие" е повече от добра. "Жителите в селото са основно възрастни хора. Доста от тях са без базови познания по компютърна грамотност, но биха желали да се научат на основни неща. С промяната на валутата ни ще се наложи ползването на електронни преводи. Има и млади хора, които не са приключили обучението си в средното училище по различни причини. Те биха могли да се обучават дистанционно с помощта на наставник", обясняват от читалището. Думите им обаче не са трогнали управляващите процедурата.

 

