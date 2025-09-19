Премиерът нареди държавата да не посяга на домашната ракия

БГНЕС Министър-председателят Росен Желязков е в Созопол по повод учението "Синя граница" на Главна дирекция "Гранична полиция". Заедно с вътрешния министър Даниел Митов премиерът наблюдава от борда на граничен патрулен кораб "Балчик" действия срещу трансграничната престъпност по море.

Ракията и виното, които се произвеждат в домашни условия, няма да бъдат подлагани на каквито и да е регулации. Това обяви лично премиерът Росен Желязков, отправяйки персонална критика към министъра на земеделието и храните Георги Тахов, който "отново несъгласувано публикува текстове за обществено обсъждане, които нито са обсъдени предварително, нито е ясна политиката им, само е ясно, че ще засегне много хора и не е ясно кого ще облагодетелства".

Повод за думите на министър-председателя станаха предложените на 15 септември промени в Закона за акцизите и данъчните складове, според които ако любителите на спиртните напитки искат сами да си ги правят, ще трябва и сами да си произведат плодовете. Освен това бе предложен по-нисък лимит на годишното производство на вино за "семейна консумация". Нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия или вино за "семейна консумация", гласеше законопроектът.

"Категорично това няма да стане. Вчера разпоредих на министър Тахов това да се свали от обществено обсъждане, защото това е посегателство върху изконен бит на българина и е недопустимо да се случи", заяви Желязков по време на брифинг в Созопол днес.

Предложението на МЗХ беше за въвеждане на твърд лимит от 5 хектолитра (500 литра) вино годишно на домакинство за "семейна консумация" - двойно по-малко спрямо разрешеното в момента. Най-спорната проекторазпоредба налагаше ограничение в производството на домашна ракия до 30 литра годишно на семейство с намалена акцизна ставка.

От земеделското министерство моментално информираха, че публикуваният на 15 септември проект на решение на МС за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации. От там обаче направиха уточнението, че МЗХ отговаря само за домашното вино, а ракията е в компетенциите на икономическото министерство.

"МЗХ ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции", написаха от министерството.

И посочиха, че ведомството носи отговорност за производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор, докато "производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на министерството на икономиката и индустрията".