Орязва се до 30 литра производството на домашна ракия

Разрешеното количество вино за собствена консумация пък става 500 л на година

Днес, 10:15
Към момента в страната има регистрирани около 1500 казана за ракия, а колко са нерегистрираните не е ясно
Намалява се разрешеното количество вино и ракия, което хората ще имат право да си произвеждат за лични нужди. Това предвиждат промените в Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), които вече са публикувани за обществено обсъждане.

В момента е разрешено физически лица, и то само ако са регистрирани като производители по ЗВСН, да могат да преработват до 1000 кг грозде, предназначено за вино и/или ракия за семейна консумация. Това означава общо около 700 литра алкохол. В промените вече се прави разделяне на напитките, като се определя, че всеки може да произвежда до 500 л вино и до 30 л ракия за домашно ползване. 

Целта на новите изменения е да се намали производството на нерегламентирано вино, а в мотивите е записано, че необходимостта от нов закон "е обусловена от поетия от българската държава ангажимент в този смисъл пред Европейската комисия".

В страната има регистрирани около 1500 казана за варене на ракия - "малки обекти за дестилиране", каквото е официалното им название. По закон домашна ракия може да се произвежда само в тях, и то при спазване на строги правила.

Всяко семейство има право да произведе до 30 л ракия, и то от собствени плодове. За това количество се заплаща и акциз, но по намалена с 50% ставка, а за всеки литър отгоре ще се нацислява пълната ставка. Това означава, че за първите 30 литра домашна ракия производителят трябва да плати по 2.20 лв./л, а за следващите по 4.40 лв./л.

Търговията с домашна ракия строго се забранява - тя не може да се продава в интернет, в заведения или където и да е другаде. Въобще каквато и да е продажба на "етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и спиртни напитки" може да се извършва само от регистрирани търговци.

Затова и производителите на грозде имат право да продават продукцията си само на такива. Те, освен това трябва да са платили на лаборатория към Изпълнителната агенция по лозата и виното за физико-химичен и микробиологичен анализ. Тарифата за тези анализи е от 2022 г. и сега ще бъде актуализирана нагоре, най-вече заради увеличените разходи за консумативи.

Така най-евтината услуга - за измерване на относителната плътност, поскъпва от 11 на 15.65 лв. (+42%), а най-скъпата - за добавяне на синтетичен глицерол и метокси пропандиол – от 416 на 524,16 лв. (+26%). За анализ на алкохолно съдържание производителят вече ще се плаща с почти 6 лв. повече - 19,56 лв., за редуциращи захари таксата скача от 21 на 27.38 лв. и т.н.

В новия проект остават изискванията за допълнителни специфични традиционни наименования.

Една ракия ще може да е с етикет “отлежала”, само ако е съзрявала в дъбови бъчви не по-малко от 6 месеца, а “стара” - ако е била в дървени бъчви не по-малко от 3 г. Етикет с надпис “резерва” е позволен, само ако напитката е от дестилати, съзрявали в дървени бъчви, като средната възраст на купажа е не по-малка от 5 години. За “специална резерва” - възрастта нараства на не по-малка от 10 години.

Ако производители и търговци слагат необосновано подобни етикети, ще бъдат глобявани с между 30 000 и 50 000 лева.

