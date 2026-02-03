21 приятели от белгийско село удариха джакпот от €123 млн.

nieuwsblad Печелившият билет е продаден от собственика на местната пекарна Реджи Таерве (на снимката)

Група от 21 приятели от белгийско село спечели джакпота от €123 млн. от международната лотария ЕвроМилиони (EuroMillions). Всеки от участвалите от фламандското село Цингем ще вземе по около €5,8 млн.

"Да, това е невероятно! - заяви пенсионерката Мариан, интервюирана от медиите пред местната пекарната, откъдето е бил купен лотарейният билет. - Плачех, треперех, гледах съпруга си и си рекох: „Какво става?“. Прегърнахме се и си казахме: „Ще бъдем мъдри, няма да правим нищо глупаво“.

Лотарията ЕвроМилиони, която тегли първия си тираж на 7 февруари 2004 г., се разиграва в общо 14 държави в Европа. Джакпотът от €123 555 827 е сред най-големите, спечелени някога в Белгия. Има обаче и по-големи.

Рекордът в страната е от октомври 2016 г., когато един човек печели 168 085 323 евро. А през декември 2022 г. общо 165 белгийски обитатели на село Олмен, провинция Антверп, удариха джакпота на стойност 142 897 164 евро.