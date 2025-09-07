Двама спечелиха 1.9 млрд. долара джакпот в САЩ

EPA/BGNES Огромният джакпот, който беше вторият по големина в историята на Пауърбол се набираше в продължение на 3 месеца.

Двама късметлии от щатите Тексас и Мисури уцелиха печелившите числа в американската лотария Powerball и ще си поделят историческия джакпот на стойност близо 1,8 млрд. долара, съобщи БНР.

Огромният джакпот, който беше вторият по големина в историята на Пауърбол се набираше в продължение на 3 месеца. Двамата печеливши от Тексас и Мисури уцелиха 5 от 69 числа, плюс допълнителното число, известно като Пауърбоул. Шансът за спечелването на лотарията са 1 на 292 милиона и са толкова нищожни, че според американските медии е по-вероятно участникът да стане президент на САЩ, тъй като шансът за това е само 1 на 32.6 милиона.

Новите американски мултимилионери ще си поделят сумата от джакпота поравно, като ще могат да избират между възможността да вземат почти всички пари, на вноски в продължение на 29 години, или, ако искат да получат печалбата веднага, тя ще бъде намалена до по-малко от половината ѝ стойност - около 410 милиона, и то преди да бъдат обложени с данъци.

Статистиката сочи, че голяма част от победителите предпочитат намалена сума, но получена веднага, отколкото изплащане на вноски във времето. Освен двамата печеливши този тираж на Пауърбол произведе още 15 милионери, които успяха да уцелят първите 5 числа, но без допълнителното.

Те са от Калифорния, Колорадо, Флорида, Илинойс, Канзас, Масачузетс, Мичиган, Ню Джърси, Ню Йорк, Охайо, Орегон, Тексас и Западна Вирджиния.