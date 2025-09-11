Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Германската полиция нахлу в офисите на крайнодесен депутат

Максимилиан Кра е без имунитет заради предполагаемо приемане на подкупи от Китай и пране на пари

Днес, 15:42
Максимилиан Кра
ЕПА/БГНЕС
Максимилиан Кра

Германските следствени служби нахлуха в офисите на крайнодесния депутат Максимилиан Кра днес, след като долната камара на немския парламент гласува за сваляне на имунитета му по обвинения за предполагаемо приемане на подкупи от Китай и пране на пари, предават ДПА и БТА.

Прокуратурата в Дрезден заяви, че и двата офиса на Кра в Бундестага в Берлин са били претърсени, както и жилището му в Дрезден. Междувременно следователи от Белгия и службата за съдебно сътрудничество Евроюст са обискирали офисите на Кра в Брюксел, където той беше евродепутат от 2019 до 2025 г. Кра беше избран за депутат в Бундестага през февруари тази година, след като партията му "Алтернатива за Германия" стана втора политическа сила в страната.

В началото на май дрезденската прокуратура започна разследване по обвинения за подкупи от Китай, получавани от Кра по време на мандата му в Европейския парламент, както и за пране на пари. Все още е в ход и предварително разследване за предполагаеми руски плащания, свързани с Кра, съобщи ведомството, цитирано от ДПА.

Максимилиан Кра е много спорна фигура, дори в редиците на собствената си партия. В миналогодишните избори за Европейски парламент той беше първият кандидат от листата на АзГ но предизборната му кампания беше белязана от скандали, напомня ДПА.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Алтернатива за Германия, Максимилиан Кра

Още новини по темата

В Германия се опитват да успокоят духовете заради смъртта на кандидати в местните избори
04 Септ. 2025

В Германия подкрепата за канцлера Мерц е все по-убедителна
07 Юни 2025

Рубио се застъпи за АзГ, обявена за "доказано екстремистка и крайнодясна"
03 Май 2025

АзГ за първи път поведе в социологическо допитване
09 Апр. 2025

Бундестагът отхвърли закона за имиграцията на ХДС
31 Яну. 2025

Меркел се скара на своите за гласуването с крайнодесните
30 Яну. 2025

30 000 излязоха в Берлин срещу крайната десница

26 Яну. 2025

Мъск отново призова да се гласува за "Алтернатива за Германия"
28 Дек. 2024

Подкрепа на Мъск за АзГ предизвика вълна от възмущение
20 Дек. 2024

113 депутати в Бундестага се подписаха за забрана на "Алтернатива за Германия"

14 Ноем. 2024

В две източни провинции във ФРГ започват тежки коалиционни преговори

02 Септ. 2024

Крайната десница очаква разгромна победа в част от Източна Германия

31 Авг. 2024

Вътрешната министърка на ФРГ забрани списание
18 Юли 2024

100 000 опитаха да спрат конгреса на крайната десница в Германия
29 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар