Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лятната резиденция на Орбан предизвика скандал в Унгария

Твърди се, че строителите са разрушили архитектурни паметници, за да построят на тяхно място палат

Днес, 18:35
Според началника на кабинета на Орбан Гергей Гуляш резиденцията е просто ''имение'', докато Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство.
стопкадър
Според началника на кабинета на Орбан Гергей Гуляш резиденцията е просто ''имение'', докато Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство.

Скандал тресе Унгария, след като независимият депутат Акош Хадази публикува снимки на незавършената резиденция на премиера Виктор Орбан в Хатванпуста. Резиденцията представлява не само колосална сграда, но и включва палмова градина и частен зоопарк, съобщават HVG и други унгарски медии.

Според началника на кабинета на Орбан Гергей Гуляш резиденцията е просто ''имение'', докато Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство.

Акош Хадази пусна и по-стари снимки на имението, направени преди 4 години от ''работник, който е работил там за кратко, но бързо е напуснал, защото е бил отвратен". Хадази твърди, че строителните работници са подложени на строги правила: телефоните им се конфискуват и се отправят заплахи, когато влизат и излизат от помещенията.

Депутатът пише, че под настилката на парка е инсталиран нагревателен кабел, за да не се налага премиерът да почиства снега сам. "Настилката се превърна в най-скъпата възможна калдъръмена настилка", казва той. Други снимки показват подземен коридор, облицован с тухли, който свързва сградите.

През уикенда Хадази дори организира обиколка на Хатванпуста. По време на първото такова посещение любопитните надникнаха във внимателно оградената територия от стълбище.

Няколко хиляди души са се присъединили към обиколката, за да се убедят дали Хадази е прав: дали това е незавършена ферма на бащата на Орбан, или по-скоро бароков замък за сина на Орбан – с библиотека, алея, параклис, палмова градина, соларна електроцентрала, фонтани, подземен гараж, езерце и частен зоопарк.

Унгарските журналисти сравниха атмосферата в имението с тази от момента, в който протестиращите за първи път нахлуха в селската къща на бившия украински президент Виктор Янукович през 2014 г., за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е била от злато, припомня БГНЕС.

Екзотичните животни били толкова много, че дори набързо издигнатият землен насип, полицейската охрана, мобилните огради и четириколките не са били достатъчни, за да държат зебрите, антилопите и биволите далеч от любопитните зрители.

Твърди се, че строителите на Орбан са разрушили класически архитектурни паметници, за да построят на тяхно място селска резиденция.

Въпреки че членове на правителството и самият Виктор Орбан многократно са заявявали, че, противно на новините, имението Хатванпуста е просто фермата на баща му, но енергийните сертификати, получени от депутат, показват, че е бил поискан официален енергиен документ и за жилищна сграда.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Виктор Орбан, резиденция

Още новини по темата

Хиляди протестираха срещу Орбан и Вучич
28 Юни 2025

15 000 души протестираха в Будапеща срещу правителството на Орбан
11 Юни 2025

Орбан: Русия дори Украйна не може да победи, камо ли НАТО
09 Юни 2025

Крайнодесни лидери от Европа се събират във Франция
09 Юни 2025

Медии и НПО в Унгария протестират срещу проектозакон за преследването им
15 Май 2025

Борисов: Пеевски не е санкциониран за корупция
16 Апр. 2025

Сърбия и Унгария готвят военен съюз
01 Апр. 2025

Tovarishchi, Konec! - десетки хиляди се вдигнаха срещу Орбан
15 Март 2025

Зетят на Орбан преговарял да купи руския клон на "Райфайзенбанк"
22 Февр. 2025

Орбан: Вчера бяхме еретици, днес сме мейнстрийм
09 Февр. 2025

Орбан: Ако няма газ, блокирам санкциите срещу Русия
31 Яну. 2025

САЩ санкционираха по "Магнитски" дясната ръка на Орбан
08 Яну. 2025

За година зетят на Виктор Орбан удвои богатството си
04 Яну. 2025

Полша не покани Орбан и посланика на Унгария за председателството на ЕС
03 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар