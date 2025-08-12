Лятната резиденция на Орбан предизвика скандал в Унгария

стопкадър Според началника на кабинета на Орбан Гергей Гуляш резиденцията е просто ''имение'', докато Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство.

Скандал тресе Унгария, след като независимият депутат Акош Хадази публикува снимки на незавършената резиденция на премиера Виктор Орбан в Хатванпуста. Резиденцията представлява не само колосална сграда, но и включва палмова градина и частен зоопарк, съобщават HVG и други унгарски медии.

Акош Хадази пусна и по-стари снимки на имението, направени преди 4 години от ''работник, който е работил там за кратко, но бързо е напуснал, защото е бил отвратен". Хадази твърди, че строителните работници са подложени на строги правила: телефоните им се конфискуват и се отправят заплахи, когато влизат и излизат от помещенията.

Депутатът пише, че под настилката на парка е инсталиран нагревателен кабел, за да не се налага премиерът да почиства снега сам. "Настилката се превърна в най-скъпата възможна калдъръмена настилка", казва той. Други снимки показват подземен коридор, облицован с тухли, който свързва сградите.

През уикенда Хадази дори организира обиколка на Хатванпуста. По време на първото такова посещение любопитните надникнаха във внимателно оградената територия от стълбище.

Няколко хиляди души са се присъединили към обиколката, за да се убедят дали Хадази е прав: дали това е незавършена ферма на бащата на Орбан, или по-скоро бароков замък за сина на Орбан – с библиотека, алея, параклис, палмова градина, соларна електроцентрала, фонтани, подземен гараж, езерце и частен зоопарк.

Унгарските журналисти сравниха атмосферата в имението с тази от момента, в който протестиращите за първи път нахлуха в селската къща на бившия украински президент Виктор Янукович през 2014 г., за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е била от злато, припомня БГНЕС.

Екзотичните животни били толкова много, че дори набързо издигнатият землен насип, полицейската охрана, мобилните огради и четириколките не са били достатъчни, за да държат зебрите, антилопите и биволите далеч от любопитните зрители.

Твърди се, че строителите на Орбан са разрушили класически архитектурни паметници, за да построят на тяхно място селска резиденция.

Въпреки че членове на правителството и самият Виктор Орбан многократно са заявявали, че, противно на новините, имението Хатванпуста е просто фермата на баща му, но енергийните сертификати, получени от депутат, показват, че е бил поискан официален енергиен документ и за жилищна сграда.