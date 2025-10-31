Медия без
Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол

31 Окт. 2025
Орбан и Тръмп на 13 октомври в Шарм Ел Шейх
EPA/BGNES
„Виктор Орбан поиска изключение от американските санкции върху руския петрол. Не сме му го предоставили, но той поиска. Той е мой приятел“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп днес на борда на "Ер Форс Уан" на път за Палм Бийч. За 7 ноември в Белия дом е насрочена среща между Доналд Тръмп и унгарския министър-председател.

По-рано днес Виктор Орбан заяви по националното радио, че ще се опита да убеди президента на САЩ да предостави на Унгария изключения от новите санкции на Вашингтон, насочени срещу руския петрол, когато се срещне с него следващата седмица.

Администрацията на Тръмп обяви миналата седмица санкции срещу големите руски държавно свързани петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“ — мярка, която може да изложи на риск техните чуждестранни купувачи, включително клиенти в Индия, Китай и Централна Европа, на вторични санкции.

Докато повечето държави членки на Европейския съюз рязко намалиха или напълно спряха вноса на руски изкопаеми горива след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна на 24 февруари 2022 г., Унгария и Словакия продължиха доставките по тръбопроводите. Унгария дори е увеличила дела на руския петрол в своя енергиен микс.

Орбан - съюзник на Тръмп, отдавна твърди, че за блокираната откъм море Унгария няма реална алтернатива на руския суров петрол и че замяната на тези доставки би довела до икономически срив. Критиците оспорват това твърдение.

„Трябва да накараме американците да разберат тази странна ситуация, ако искаме изключения от американските санкции, които удрят Русия,“ каза Орбан днес за държавното радио.

Едновременно с това Унгария започна да се подготвя за недостиг на бензин заради санкциите срещу руската петролна индустрия. Будапеща с всички сили се противопоставя на преминаването към други източници на суровина, а анализатори обясняват това не с риск за енергийната сигурност на страната, както твърдят властите, а с финансови загуби за държавния бюджет и за най-голямата енергийна компания MOL. Въпреки това позицията на Унгария изглежда все по-слаба и страната е започнала подготовка за евентуални прекъсвания в доставките на горива, коментира "Ройтерс".

Правителството е подготвило промени в закона за съхранение на вносен петрол и петролни продукти, така че при подобни прекъсвания, причинени от американските санкции, да могат да се използват специални резервни бензиностанции за снабдяване на критично важни потребители и служби. Поправките, които няма да засегнат крайните клиенти, трябва да влязат в сила от 1 януари 2026 г. В извънреден случай правителството ще може да определя реда за използване на тези бензиностанции и приоритетите при снабдяването с гориво.

Междувременно Европейската комисия обяви планове за въвеждане на мито върху оставащите доставки на руски петрол, с цел пълен отказ от него до 2027 г.

„Санкциите ще бъдат достатъчни, за да подтикнат Унгария към отказ от руския петрол“, а евентуалните мита „ще направят руските горива неконкурентоспособни в сравнение с други източници“, смята Тамаш Плецер, анализатор на нефт и газ в австрийската банка Erste Bank.

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Виктор Орбан

