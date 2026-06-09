Тръмп обеща нови удари срещу Техеран днес

"Вчера ги ударихме силно. Днес също ще ги ударим силно" - това заяви тази вечер президентът на САЩ Доналд Тръмп по адрес на Иран. "Имаме право на това, те свалиха много добра машина. А после ще видим какво ще стане със споразумението“, допълни Тръмп.

Въоръжените сили на САЩ обявиха тази сутрин, че са приключили с нанасянето на удари срещу Иран в отговор на атаката срещу американски хеликоптер. Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че целите на ударите на САЩ са били ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари в близост до Ормузкия проток.

САЩ започнаха да нанасят в полунощ удари по цели в Иран в отговор на вчерашното сваляне на хеликоптер „Апачи“ на американската армия. "Мисията представлява пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия", съобщиха американските военни. Иранската агенция Фарс потвърди експлозии в близост до пристанище Сирик, на Ормузкия проток, както и в съседните градове Кохестак и Минаб.

Ирански източници съобщават за многобройни удари на американски самолети по обекти в пристанището Бандар-Абас и на остров Кешм.

Въздушните удари срещу Иран продължиха тази сутрин, като сред целите са противовъздушната отбрана и радарните съоръжения. Американски представител заяви, че последните удари са предупредителен сигнал към Иран и не се очаква да попречат на усилията за преговори за прекратяване на конфликта.

Иран изстреля ракети и безпилотни летателни апарати срещу американски обекти в Близкия Изток. ​Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви: "Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор. Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. Историята на Персийския залив е пълна с примери за трагичната съдба на нахлуващите чужденци."​​​​

"Хулиганът на Близкия изток е мъртъв!“. Доналд Тръмп отново отправи остри критики към Иран след ескалацията между въоръжените сили на двете страни.

„Иранските въоръжени сили се намират в пълен и абсолютен хаос. Голяма част от тях, като военноморските и военновъздушните сили, на практика вече не съществуват — те претърпяха пълно поражение. Иран не прави нищо друго, освен да говори, но не предприема никакви действия. „Хулиганът на Близкия изток“ е мъртъв! Те твърде дълго отлагаха сключването на споразумение, което щеше да бъде изгодно за тях, и сега ще трябва да платят цената за това!“, написа президентът на САЩ в Truth Social.

Тръмп увери днес, че 100 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток благодарение на американска военна "тайна мисия" в подкрепа на танкери, предаде Ройтерс.

"Повече от 200 търговски кораба преминаха безопасно" по този невралгичен морски път, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Ормузкият проток е блокиран от началото на войната преди повече от три месеца.

Тръмп обаче каза днес, че е наредил на "великите американски въоръжени сили" да изпълнят тази "тайна мисия". В резултат "СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КОНТРОЛИРАТ Ормузкия проток, а НЕ Иран. Тяхната армия е победена и икономиката им е загубена. С Иран е свършено! Благодаря ви за вниманието по този въпрос. Президент Доналд ДЖЕЙ ТРЪМП"

Иран свали вчера хеликоптер "Апачи" с двама пилоти на борда. Членовете на екипажа бяха спасени. Инцидентът стана снощи и до този момент не се знаеше дали става дума за авария или атака от страна на Иран, но след това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е отговорен за удара.

"Току-що бях информиран от нашите въоръжени сили, че снощи иранците са свалили един от нашите високотехнологични хеликоптери „Апачи“ по време на патрул над Ормузкия проток. В инцидента са участвали двама пилоти, и двамата са живи и невредими", обясни снощи Тръмп.

"Съединените щати са длъжни да отговорят на тази атака", категорично заяви Тръмп.

Според Axios, разузнаването на САЩ е установило, че ирански дрон е ударил и свалил американския хеликоптер АН-64 Apache. Все още обаче не е ясно дали това е било умишлено или не.

Иран постави армията си в пълна бойна готовност след заплахите на Тръмп.

За първи път в историята на американската армия за спасяване на пилотите на хеликоптера бе използван безпилотен надводен дрон (безекипажен катер). Той се управлява от специалното звено Task Force 59 към Пети американски флот, базиран в Бахрейн. Дронът е локализирал и прибрал пилотите в рамките на около два часа след падането, след което те са били прехвърлени на пилотиран хеликоптер и транспортирани до базата в стабилно състояние.