САЩ и Иран размениха удари

Ударите в Персийския залив бяха подновени. След като американската армия атакува около 90 военни цели в сряда, Революционната гвардия на Иран заяви в четвъртък, че е отговорила с ракети и дронове по бази на САЩ в Бахрейн и Кувейт. Тя предупреди, че ответните ѝ действия ще обхванат и други бази в региона, ако американските атаки се повторят.

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Примирието с Иран приключи. Миналата нощ ние мощно атакувахме Иран. От преговорите вече няма смисъл. Това заяви часове по-рано американският президент Доналд Тръмп в Анкара, цитиран от международните агенции.

Той нарече иранските ръководители лъжци. "Ние сключихме сделка. Всички се съгласиха. Няма да имат ядрено оръжие. Имахме сделка. Те излизат, говорят с медиите и обявяват, че никога не сме говорили за това. Нещо не е наред с тях. Те са куку. Те са болни хора. Те убиха 54 000 протестиращи", обясни американският президент.

Trump on Iranian leadership:



They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal.



They go outside, talk to the press, they say we never even talked about it.



There's something wrong with them. They're cuckoo. pic.twitter.com/0AeQYUE15N — Clash Report (@clashreport) 8 юли 2026 г.

АТАКИ, ПОЛИТИКА И ЦЕНИ

Повод за новите американски удари срещу Иран бе фактът, че три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Ударите са засегнали различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.

Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че американските сили са нанесли ударите, „за да наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут“.

Американски официален представител заяви, че военните са насочили ударите си срещу ирански системи за противовъздушна отбрана, системи за брегово наблюдение, ракети „земя-въздух“, както и срещу площадки за изстрелване на противокорабни крилати ракети и дронове. Ирански пристанищни съоръжения също са сред целите, добави той.

Друг американски официален представител заяви, че ударите вероятно ще продължат няколко часа.

Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в град Кешм и в Бандар Абас.

Подобна серия от ирански атаки срещу кораби и ответни удари от страна на САЩ имаше и в края на миналия месец, но новите удари се отличават с това, че са нанесени, докато президентът Доналд Тръмп е в Турция за срещата на върха на НАТО, отбелязва АП.

Зам.-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че американската атака срещу Иран нарушава първата и втората точка от Меморандума за взаимно разбирателство от Исламабад, съобщи иранската агенция Фарс.

„Атаката на САЩ срещу Иран представлява грубо нарушение на точки 1 и 2 от меморандума за взаимно разбирателство, сключен в Исламабад“, цитира агенцията думите на Гарибабади. Заместник-министърът на външните работи добави, че през последните три седмици САЩ многократно са нарушавали условията на меморандума.

Върховното съвместно военно командване на Иран, Централният щаб „Хатам ал Анбия“, заяви по-късно, че иранските въоръжени сили ще нанесат „разгромяващ отговор“, след като обвини американските въоръжени сили за нанесените удари в Южен Иран, които по думите му представляват „явна агресия“, и предупреди, че Техеран няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът, определен от Иран.

В същото време петролът поскъпна след като САЩ отмениха общия лиценз, разрешаващ продажбата на ирански петрол.

След съобщението за отмяната цените на петрола се повишиха с повече от 5%. Министерството на финансите на САЩ заяви, че ще отпусне преходен период до 17 юли за иранските петролни транзакции, които са били разрешени съгласно вече отменения лиценз. Американският официален представител каза, че преговарящите продължават да работят добросъвестно за постигане на окончателно споразумение с Иран въпреки най-новата ескалация на напрежението.