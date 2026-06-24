Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Петролът падна до $75 за барел

Тръмп нареди проверки заради цената на бензина в САЩ

24 Юни 2026Обновена
Pixabay

Цената на петрола падна до най-ниското си ниво от началото на войната в Иран. Цената на сорта Brent се понижи до 74,61 долара за барел - най-ниското ниво от 27 февруари, деня преди началото на американско-израелските удари срещу Иран, съобщава Reuters.

Корабите вече са започнали да преминават през Ормузки проток. Въпреки това остава несигурността относно трайността на споразумението между Съединените американски щати и Иран.

"Големите петролни компании не намаляват цените на бензиностанциите съразмерно с рязкото поевтиняване на петрола, който купуват. Тези цени падат като камък! С други думи, клиентите биват "одирани" с прекомерно високи цени.

Разпоредих на Министерството на правосъдието (DOJ) незабавно да започне проверка по въпроса. Цените на горивата трябва да започнат да падат много по-бързо от това, което виждам в момента!", написа американският президент Доналд Тръмп в "Трут Соушъл". 

Към момента средната цена на обикновения бензин (Regular) в САЩ е около 3,94 долара за галон. 1 американски галон е 3,785 литра. Това се равнява на около 1,04 USD за литър.

Цените варират значително по щати. В най-евтините щати е около 3,3–3,5 USD/галон (например Индиана и Тексас). Най-скъп е бензинът в Калифорния, където средната цена е над 5,6 USD/галон.

Интересното е, че през последните седмици цените в САЩ започнаха да падат – от пик около 4,56 USD/галон през май до под 4 USD/галон сега. Но очевидно президентът смята, че цената трябва да е по-ниска, щом борсовите цени на петрола паднаха след отварянето на Ормузкия проток. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, бензин, САЩ

Още новини по темата

САЩ нанесоха въздушни удари срещу ирански военни обекти
27 Юни 2026

Тръмп похвали Зеленски
25 Юни 2026

САЩ премахнаха санкциите срещу група руски банкери
25 Юни 2026

САЩ вдигнаха за 60 дни санкциите от Иран
23 Юни 2026

САЩ и Иран договориха пътна карта за мир
22 Юни 2026

Иран прекъсна преговорите в Швейцария след заплахи от Тръмп
21 Юни 2026

Иран отново затвори Ормузкия проток
20 Юни 2026

Тръмп нападна Мелони за трети път в последните 2 дни
20 Юни 2026

Тръмп иска от Европа да плати 350 млрд. долара
20 Юни 2026

Вицепремиерът на Италия отмени визита в САЩ заради обида на Тръмп
19 Юни 2026

Преговорите САЩ - Иран в Швейцария пропаднаха
19 Юни 2026

Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха меморандума
18 Юни 2026

САЩ публикуваха меморандума с Иран
17 Юни 2026

Тръмп разкритикува Израел за цивилните жертви в Ливан
17 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса