Петролът падна до $75 за барел

Цената на петрола падна до най-ниското си ниво от началото на войната в Иран. Цената на сорта Brent се понижи до 74,61 долара за барел - най-ниското ниво от 27 февруари, деня преди началото на американско-израелските удари срещу Иран, съобщава Reuters.

Корабите вече са започнали да преминават през Ормузки проток. Въпреки това остава несигурността относно трайността на споразумението между Съединените американски щати и Иран.

"Големите петролни компании не намаляват цените на бензиностанциите съразмерно с рязкото поевтиняване на петрола, който купуват. Тези цени падат като камък! С други думи, клиентите биват "одирани" с прекомерно високи цени.

Разпоредих на Министерството на правосъдието (DOJ) незабавно да започне проверка по въпроса. Цените на горивата трябва да започнат да падат много по-бързо от това, което виждам в момента!", написа американският президент Доналд Тръмп в "Трут Соушъл".

Към момента средната цена на обикновения бензин (Regular) в САЩ е около 3,94 долара за галон. 1 американски галон е 3,785 литра. Това се равнява на около 1,04 USD за литър.

Цените варират значително по щати. В най-евтините щати е около 3,3–3,5 USD/галон (например Индиана и Тексас). Най-скъп е бензинът в Калифорния, където средната цена е над 5,6 USD/галон.

Интересното е, че през последните седмици цените в САЩ започнаха да падат – от пик около 4,56 USD/галон през май до под 4 USD/галон сега. Но очевидно президентът смята, че цената трябва да е по-ниска, щом борсовите цени на петрола паднаха след отварянето на Ормузкия проток.