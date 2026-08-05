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Дрон с експлозив е открит на летището в Лайпциг

05 Авг. 2026Обновена
bild.de

Дрон с експлозиви и детонатор е открит до украински товарен самолет „Антонов“ на летище „Лайпциг/Хале“ , съобщи Bild.

Федералната полиция е изпратила сапьори и е планирала контролирана експлозия. В акцията е използван дистанционно управляван робот за обезвреждане. Все още не е ясно дали експлозията е била осъществена.

Полетите са били незабавно преустановени, а въздушният трафик — пренасочен. Поради тази причина един товарен самолет е бил принуден да направи нов заход за кацане. По информация на BILD малко след това, на около 6 километра от летището и на височина от 400 метра, той се е сблъскал с неизвестен обект. Самолетът е кацнал в Хановер, където са установени леки щети в предната му част.

Полицията в Долна Саксония е класифицирала инцидента като престъпление срещу държавната сигурност. Паралелно разследване водят както полицията на Долна Саксония, така и тази на Саксония. Издирването на пилота на дрона до момента остава безрезултатно.
 

 

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Ключови думи:

Лайпциг, диверсия, руски дронове

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