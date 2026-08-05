Дрон с експлозив е открит на летището в Лайпциг

Дрон с експлозиви и детонатор е открит до украински товарен самолет „Антонов“ на летище „Лайпциг/Хале“ , съобщи Bild.
Федералната полиция е изпратила сапьори и е планирала контролирана експлозия. В акцията е използван дистанционно управляван робот за обезвреждане. Все още не е ясно дали експлозията е била осъществена.
Полетите са били незабавно преустановени, а въздушният трафик — пренасочен. Поради тази причина един товарен самолет е бил принуден да направи нов заход за кацане. По информация на BILD малко след това, на около 6 километра от летището и на височина от 400 метра, той се е сблъскал с неизвестен обект. Самолетът е кацнал в Хановер, където са установени леки щети в предната му част.
Полицията в Долна Саксония е класифицирала инцидента като престъпление срещу държавната сигурност. Паралелно разследване водят както полицията на Долна Саксония, така и тази на Саксония. Издирването на пилота на дрона до момента остава безрезултатно.
This is the drone carrying an improvised explosive device found on the tarmac at Leipzig/Halle Airport, only meters from a Ukrainian Antonov An-124 cargo plane.— Clash Report (@clashreport) 5 август 2026 г.
Authorities safely neutralized it after discovering the detonator was defective, preventing an explosion.
In a… https://t.co/GlNXrIbzrX pic.twitter.com/w2IDQZjRXN