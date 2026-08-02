Нацистки кораб изплува заради сушата в Дунав

Спадът в нивото на река Дунав вследствие на горещините в Сърбия извади на повърхността останките от германски военен кораб от времето на Втората световна война, съобщава The Telegraph.

Според историческите данни плавателният съд е бил потопен от самия Трети райх през 1944 г. по време на отстъплението пред настъпващата Червена армия, за да се блокира корабоплаването по реката.

Останките са намерени в участъка на Дунав край сръбското село Прахово. Корпусът и планираните дейности по изтеглянето му създават сериозни рискове от забавяне на речния транспорт.

Намерените останки са част от т.нар. Черноморска флотилия на Кригсмарине (нацисткия военноморски флот). При напредването на съветските войски през лятото на 1944 г. адмирал Паул-Вили Зиб заповядва потопяването на близо 200 военни и спомагателни кораба край Прахово, за да не попаднат в ръцете на врага и да блокират плавателния път.

В района на Прахово изплуващите останки стесняват плавателната част на Дунав от близо 180 метра до едва 100 метра, което налага въвеждането на специален режим на движение с изчакване и причинява значителни забавяния за речния транспорт.

Главният проблем при разкриването на тези кораби по време на суша е, че много от тях все още съдържат тонове експлозиви, неексплодирали мини и снаряди. Това ги прави изключително опасни за преминаващите плавателни съдове и местното население. Сърбия и Европейският съюз от години подготвят и финансират мащабни проекти за изваждането и обезвреждането на потъналата флотилия. Операцията обаче е бавна, скъпа и с висока степен на риск именно поради наличните експлозиви на дъното.

Заради ниското ниво на водата корабоплаването по река Дунав в Сърбия ще бъде преустановено в близките дни, като е застрашено снабдяването на нефтопреработвателния завод в град Панчево, заяви президентът на страната Александър Вучич.