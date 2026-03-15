Хърватският министър-председател Андрей Пленкович заяви, че е изпратил писмо до генералния секретар на НАТО Марк Рюте във връзка с ракетите, които Сърбия е закупила от Китай.

„Такива оръжия все още не са виждани на европейска територия. Написах писмо до генералния секретар Марк Рюте по този въпрос“, отговори Пленкович когато журналисти в Загреб го попитаха за новото въоръжение на сръбската армия, по-конкретно за хиперзвуковата балистична ракета СМ-400.

Президентът на Сърбия Александър Вучич потвърди на 12 март, че Сърбия е закупила от Китай тези ракети.

„Разполагаме със значителен брой ракети и ще имаме още повече“, заяви Вучич пред Радио-телевизия на Сърбия.

Той заяви, че сръбската армия успешно е интегрирала китайските ракети в руските си изтребители МиГ-29. Вучич обаче не отговори на въпроса на журналиста относно точната цена, заплатена за китайските ракети.

Президентът на Сърбия оправда закупуването на ракетите с това, чеАлбания, Хърватия и самопровъзгласената република Косово са сформирали враждебен съюз и се готвят да атакуват Сърбия, като изчакват момента на ескалация на конфликта между Русия и Европа или на войната в Близкия изток. „Те чакат, когато световният хаос им позволи да го направят“, подчерта Вучич.

