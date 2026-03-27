Буря със скорост 120 км/ч удари Хърватия и Словения

Хърватската столица Загреб е ударена от силна буря с пориви на вятъра до 120 км/ч. Съобщава се за пострадали, информира БТА, като се позовава на хърватската национална телевизия ХРТ.

Кметът на Загреб Томислав Томашевич съобщи, че тази буря е по-силна дори от последната голяма буря в града през юли 2023 г., когато двама души загинаха в столицата. Кметът призова гражданите да не излизат от домовете си, освен ако не се налага.

В рамките на 24 часа в града са извършени над 360 интервенции на противопожарните служби, а в цялата страна са извършени общо 900 намеси по сигнали за паднали дървета и щети по инфраструктурата.

Днес са отменени занятията в училища из цялата страна.

Държавният хидрометеорологичен институт на Хърватия издаде предупреждение за нарастващо ниво на реките в страната заради неспирните проливни дъждове.

В цялата страна са затворени пътища и се отчитат щети заради силната буря. Червен код за лошо време е обявен в три регионални общини в страната.

Словения също беше ударена от буря, придружена от ветрове със скорост над 100 километра в час, а хиляди хора останаха без електричество поради повредени електропроводи. Словенската администрация за гражданска защита предупреди, че в северната част на страната има риск от штормови ветрове, падащи дървета, повреди по покриви и прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.