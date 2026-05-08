Пентагонът публикува разсекретени материали за НЛО

08 Май 2026
Pixabay

Министерството на отбраната на САЩ обяви, че започва да публикува в публичен достъп документи на държавни ведомства за „неидентифицирани аномални явления“, след като Donald Trump разпореди те да бъдат разсекретени. Документите ще бъдат качвани постепенно в специален сайт — war.gov/UFO. В работата участват Белият дом, НАСА, ФБР, Службата на директора на националното разузнаване, Службата за разследване на аномалии във всички сфери към Пентагона, Министерството на енергетиката и други институции.

„Тази публикация следва указанието на президента Доналд Тръмп да започне процес по идентифициране и разсекретяване на правителствени файлове, свързани с НЛО, в интерес на пълната прозрачност… Сега американците могат незабавно да получат достъп до разсекретените файлове на федералното правителство за НЛО“, се казва в петъчно съобщение на Министерството на отбраната . „В крайна сметка обществеността ще може сама да направи изводите си относно информацията, съдържаща се в тези файлове.“

Ключови думи:

Пентагона, НЛО

