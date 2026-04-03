Командващият на Сухопътните войски на САЩ бе набързо пенсиониран

Уволнени са още двама висши офицери

03 Апр. 2026Обновена
Ранди Джордж
EPA/БГНЕС
Ранди Джордж

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет поиска от началника на Генералния щаб на Сухопътните сили генерал Ранди Джордж да се оттегли, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че Министерството на отбраната не посочва причини за оттеглянето, искано на фона на водената от САЩ война срещу Иран. 

“Генерал Ранди Джордж ще се пенсионира от поста си на 41-ви началник на щаба на Сухопътните сили, считано от момента на незабавното му напускане“, заяви Шон Парнел, говорител на Пентагона. Ген. Джордж заема поста началник на щаба на армията, който обикновено се изпълнява четири години, от август 2023 г. по време на администрацията на Байдън.

Оттеглянето на Джордж е само последното от над десет отстранявания от поста на висши генерали и адмирали от Хегсет, откакто той встъпи в длъжност миналата година.

Джордж е завършил Военната академия „Уест Пойнт“ и е офицер от пехотата, служил в Първата война в Персийския залив, както и в Ирак и Афганистан. Той е бил и висш военен съветник на министъра на отбраната Лойд Остин от 2021 до 2022 г. по време на администрацията на Байдън, преди да поеме висши ръководни позиции в Сухопътните сили.

Хегсет удолни и още двама генерали - Дейвид Ходън, който през октомври миналата година оглави Командването за подготовка и трансформация на армията, и Уилям Грийн-младши, главен капелан на армията, съобщи The Washington Post. Така на практика Хегсет напълно обнови Обединения комитет на началник щабовете - колегия от старши офицери на Пентагона, която консултира президента и министъра на отбраната. От заварените през януари 2025 г. от Хегсет все още не са уволнени само генерал Ерик Смит, комендант на Корпуса на морската пехота, и ген. Б.Чанс Солтцман, шеф на Космическите сили.

"Внезапното уволнение на генерали става в момент, когато армията изпрати няколко хиляди войници в Близкия изток за възможна наземна операция в Иран. Такива кадрови сътресения, макар и да не са безпрецедентни, са крайно необичайни по време на война", коментира WP.

Още новини по темата

Сам Алтман се оправда за договора на OpenAI с Пентагона
05 Март 2026

Пентагонът: САЩ печелят войната и ще се бием колкото трябва
04 Март 2026

Американски военни свалиха погрешка правителствен дрон за $30 млн.
27 Февр. 2026

За първи път САЩ транспортираха малък ядрен реактор по въздуха
16 Февр. 2026

САЩ са убили петима членове на “Ислямска държава" в Сирия
20 Дек. 2025

Само една медия се съгласи с новите правила на Пентагона
14 Окт. 2025

Хегсет вади от армията дебелите, брадатите и момчетата с рокли
30 Септ. 2025

Хегсет извика всички американски генерали
27 Септ. 2025

Тръмп подписа указа, в който преименува Пентагона на Министерство на войната
06 Септ. 2025

Пентагонът започва разследване заради скандала със Signal
04 Апр. 2025

Незащитен чат разкри пред журналист военните планове на САЩ
25 Март 2025

Пентагонът съкращава десетки хиляди служители

19 Март 2025

Тръмп махна генерали и адмирали от Пентагона
22 Февр. 2025

Хегсет: "Чичо Сам" не е "Чичо Наивник"
13 Февр. 2025

