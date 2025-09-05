Тръмп подписа указа, в който преименува Пентагона на Министерство на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, предвиждащ Министерството на отбраната да бъде преименувано на "Министерство на войната". Тръмп каза "това е послание за победа" към целия свят, съобщиха агенциите.

"Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес", каза американският лидер пред репортери в Овалния кабинет в присъствието на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, който отсега нататък може да бъде наричан "министър на войната".

С промяната Тръмп на практика върна старото име на ведомството, сменено в годините непосредствено след Втората световна война, когато правителството на САЩ решава да изтъква ролята на Пентагона като министерство, чиято задача е да предотвратява конфликти.

Указът упълномощава министъра на отбраната Пийт Хегсет и подчинените му служители в Пентагона да използват в официалната кореспонденция и връзките с обществеността титли като "министър на войната" и "заместник-министър на войната".

"Това е много важна промяна, защото тук става дума за нагласа", каза Тръмп, докато подписваше указа на церемония в Овалния кабинет. "Става дума за нагласа да побеждаваш."

С указа се нарежда на Хегсет да препоръча на законодателната и изпълнителната власт да предприеме необходимите действия така, че новото име да остане за постоянно.

Преименуването на министерства в САЩ е рядкост и обикново изисква одобрение от Конгреса. Тръмп обаче смята, че не е нужно да иска санкция от Конгреса, въпреки че неговата Републиканска партия разполага с мнозинства, макар и крехки, и в Сената, и в Камарата на представителите.

Двама сенатори републиканци Майк Лий от Юта и Рик Скот от Флорида и съпартиецът им от Камарата на представителите Грег Стюби от Флорида, внесоха вчера законопроект за утвърждаване на преименуването.

Министърът на отбраната Хегсет, който бе представен като министърът на войната от Тръмп, приветства промяната, за която той отдавна настояваше да се случи.

"Преминаваме в атака, а не само в отбрана. Максимална леталност, а не само равнодушна легалност", каза Хегсет.

Министерството на отбраната на САЩ се нарича Министерство на войната до 1949 г., когато в тогавашното следвоенно време Конгресът решава да консолидира Армията (Сухопътните сили), Военнорморския флот и Военновъздушните сили.

Според историци тогава името е избрано донякъде и като сигнал, който Вашингтон иска да даде в ядрената епоха, че се фокусира върху предотвратяването на военни конфликти.

Промяната на името ще струва скъпо и ще изисква да бъдат заменени всички надписи и официални формуляри и документи, използвани не само от администрацията на Пентагона, но и от военните бази на САЩ по света.

Опит на бившия президент Джо Байдън да преименува девет бази, наречени в чест на Конфедерацията и нейни дейци, беше прогнозирано, че ще струва на Сухопътните войски на САЩ 39 милиона долара. Миналата година Хегсет отмени изпълнението на това решение.

Хегсет каза, че тук не става дума само за "смяна на думи – а за боен дух".

Тази година един от най-близките до Тръмп конгресмени, републиканецът Джеймс Комър, който председателства Комисията по надзор в Камарата на представителите, внесе закон за облекчаване на процедурата за реорганизация и преименуване на ведомства от президента.

"Просто ще го направим, така сме решили и ще го направим. Сигурен съм, че Конгресът ще ни подкрепи. Отбрана звучи прекалено отбранително. Искаме да сме отбранителни, но и да сме нападателни, ако трябва", каза Тръмп миналия месец.

Президентът за пръв път спомена за преименуването през юни, когато заяви, че старото име на Министерството е било променено, за да бъде "политически коректно".

Но някои официални представители на правителството на Тръмп започнаха промяната много преди това.

През първия мандат на Тръмп сегашният директор на ФБР Каш Пател, който за кратко работеше в Пентагона, подписваше имейлите си със: "Началник на канцеларията на министъра на отбраната и войната".