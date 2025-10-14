Медия без
Само една медия се съгласи с новите правила на Пентагона

Редица известни американски медии са отказали да подпишат новите изисквания на министерството на отбраната на САЩ

Днес, 14:14
Министърът на отбраната Пийт Хегсет
ЕПА/БГНЕС
Министърът на отбраната Пийт Хегсет

Редица известни американски медии отказаха да се съгласят с новата политика на министерството на отбраната на САЩ за издаване на журналистически пропуски, която ограничава материалите, който акредитираните журналисти могат да публикуват, предаде БТА, като се позовава на ДПА. 

Министърът на отбраната Пийт Хегсет написа в социалната мрежа "Екс", че новите правила изискват единствено "пресата да не вилнее свободно и да носи отличителни знаци, както и акредитираните журналисти да не подстрекават другите към противоправни деяния." На американските журналисти им беше даден срок до 17:00 ч. местно време (полунощ българско време) да приемат нови указания от Пентагона, според които "информацията трябва да бъде одобрена за публикуване от съответен държавен служител преди нейното разпространение, дори ако не е класифицирана." Това предизвика значителен отпор от страна на журналистите.

С правилата е съгласна само една медия - One America News.

Медии като "Ню Йорк Таймс", "Вашингтон пост", "Атлантик" и Си Ен Ен заявиха, че няма да подпишат новите указания на Пентагона, тъй като те нарушават Първата поправка на американската конституция, която гарантира правото на свободно изразяване.

Главният редактор на "Атлантик" Джефри Голдбърг заяви, че "новите изисквания нарушават правата на журналистите, предвидени в първата поправка на конституцията, както и правата на американци, които искат да знаят как се разпределят публичните средства за отбрана и личния състав на въоръжените сили".

Пресслужбата на Пентагона, която представлява всички журналисти, отразяващи дейността на ведомството, съобщи, че обновените правила "изглежда целят да потиснат свободната журналистика и да преследват журналистите за това, че просто си вършат работата."Пийт Хегсет беше разкритикуван в началото на тази година за участие в група в социалното приложение "Сигнал", в която са били обсъждани поверителни военни планове относно атака срещу хусите в Йемен през март. Журналистът Голдбърг, който по погрешка се беше озовал в групата  и беше получил по този начин достъп и до поверителна информация, а после беше разказал за този инцидент в изданието си.

Хегсет беше подложен на допълнителен натиск, след като стана ясно, че е споделил информация за ударите в Йемен с брат си и съпругата си в отделен чат на приложението "Сигнал". 

Американският президент Доналд Тръмп редовно критикува утвърдените медийни канали, като ги нарича "разпространители на фалшиви новини". Той предприе репресивни мерки срещу медии, които не одобряват политиките на правителството му, напомня ДПА.

