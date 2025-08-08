Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От днес е забранено подслушването на журналисти в Европейския съюз

08 Авг. 2025
Ако правата на журналистите са засегнати, те имат право да търсят съдебна защита. 
Pixabay
Ако правата на журналистите са засегнати, те имат право да търсят съдебна защита. 

От днес е забранено подслушването на журналисти в Европейския съюз, съобщи БГНЕС.Това е заложено във влезлия в сила Европейски акт за свободата на медиите EMFA. Регламентът е първи по рода си в ЕС, като целта му е да защити журналистите от подслушване, шпионски софтуер и други форми на вмешателство, като същевременно укрепва независимостта и плурализма на медиите в Европа.

Забраната включва нерегламентирано подслушване, като изключения се допускат само при строги условия, касаещи национална сигурност. В случай на прилагане на СРС, те се ползват с пълна прозрачност към засегнатите, гласи регламентът.  Ако правата на журналистите са засегнати, те имат право да търсят съдебна защита. 

С влизането на регламента в сила, по-строги стават правилата за сваляне на съдържание от големи онлайн платформи като Facebook, X, YouTube, а държавите ще са длъжни да анализират концентрацията на медийната собственост с цел противодействие на политическо и икономическо влияние.

Регламентът трябва да бъде приложен пряко във всички членки на ЕС

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

журналисти, Европейски акт за свободата на медиите EMFA

Още новини по темата

Съдът остави Асошиейтед прес без достъп до Белия дом
07 Юни 2025

Арестувана руска журналистка успя да избяга от Москва в Париж
06 Май 2025

Русия държи в плен без вест двама украински журналисти
30 Апр. 2025

Русия прати в затвора 4-ма журналисти заради връзки с Навални
15 Апр. 2025

Политик от "ДПС-Ново начало" заплашва журналист
08 Ноем. 2024

"Ройтерс" потвърди смъртта на свой служител в Краматорск
25 Авг. 2024

Русия загуби интерес към политолози и журналисти
18 Юни 2024

Журналисти се правят на политици, но завещават срама си на медиите
17 Май 2024

Ивайло Мирчев показа полицейски произвол над журналисти
18 Ноем. 2023

Босненец бе осъден заради заплахи към журналисти във Фейсбук
17 Юли 2023

Свършва безконтролната злоупотреба със съд срещу журналисти
11 Юли 2023

МФ тръгна на война с журналистите за правилата за акредитация

11 Юли 2023

Финансовото министерство постави абсурдни условия на журналистите
30 Юни 2023

"Шпрингер" заменя журналисти с изкуствен интелект
01 Март 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар