Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Демократите поискаха импийчмънт за шефа на Пентагона

16 Апр. 2026
Пийт Хегсет
Демократическата партия на САЩ внесе в Камарата на представителите резолюция за импийчмънт на шефа на Пентагона Пийт Хегсет. 

Резолюцията е внесена от Ясамин Ансари, подкрепена е от група прогресивни демократи и се фокусира върху действията на Пийт Хегсет като министър на войната.

Срещу Хегсет са повдигнати шест обвинения, включително започване на „незаконна война“ срещу Иран, без одобрението на Конгреса; удари срещу цивилни; злоупотреба с власт и възпрепятстване на контрола от страна на Конгреса. Сред обвиненията са също небрежно боравене с чувствителна информация и нанасяне на вреда на репутацията на САЩ и техните въоръжени сили.

Резолюцията цитира конкретни инциденти, като бомбардировката на девическото училище в Минаб, Иран, при която загинаха над 160 души (основно деца), както и удари по гражданска инфраструктура (завод за обезсоляване на вода).

Въпреки сериозността на обвиненията, вероятността за успешен импийчмънт се счита за малка, тъй като републиканците запазват мнозинството си в Камарата на представителите. Ходът на демократите се разглежда по-скоро като политически натиск и опит за официално документиране на критиките срещу военната стратегия на администрацията спрямо Иран.

Късно в сряда, Сенатът на САЩ отхвърли резолюцията за прекратяване на войната с Иран.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пийт Хегсет, Пентагон, импийчмънт

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?