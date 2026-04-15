Демократите поискаха импийчмънт за шефа на Пентагона

Демократическата партия на САЩ внесе в Камарата на представителите резолюция за импийчмънт на шефа на Пентагона Пийт Хегсет.

Резолюцията е внесена от Ясамин Ансари, подкрепена е от група прогресивни демократи и се фокусира върху действията на Пийт Хегсет като министър на войната.

Срещу Хегсет са повдигнати шест обвинения, включително започване на „незаконна война“ срещу Иран, без одобрението на Конгреса; удари срещу цивилни; злоупотреба с власт и възпрепятстване на контрола от страна на Конгреса. Сред обвиненията са също небрежно боравене с чувствителна информация и нанасяне на вреда на репутацията на САЩ и техните въоръжени сили.

Резолюцията цитира конкретни инциденти, като бомбардировката на девическото училище в Минаб, Иран, при която загинаха над 160 души (основно деца), както и удари по гражданска инфраструктура (завод за обезсоляване на вода).

Въпреки сериозността на обвиненията, вероятността за успешен импийчмънт се счита за малка, тъй като републиканците запазват мнозинството си в Камарата на представителите. Ходът на демократите се разглежда по-скоро като политически натиск и опит за официално документиране на критиките срещу военната стратегия на администрацията спрямо Иран.

Късно в сряда, Сенатът на САЩ отхвърли резолюцията за прекратяване на войната с Иран.