Хегсет: САЩ спират да поемат разходите
за отбрана на богати страни

Днес, 18:46
Пийт Хегсет
ЕПА/БГНЕС
Пийт Хегсет

Американският министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отправи поредна критика към партньорите на Вашингтон в НАТО и Европа в събота, заявявайки, че тези, които не увеличат достатъчно разходите за отбрана, "ще се сблъскат с радикални промени в отношенията" с Вашингтон.

Членовете на НАТО обещаха миналата година да увеличат разходите за отбраната до 5% от БВП, но въпреки увеличените усилия много държави казват, че може да не успеят да постигнат тази цел. 

„Твърде дълго учтивите молби към нашите европейски съюзници да харчат повече за собствената си отбрана не бяха чути“, каза ръководителят на Пентагона в реч на годишната конференция „Диалогът Шангри-Ла“ в Сингапур, посветенана отбраната. „Съюзниците, които отказват да се ангажират и да поемат собствената си тежест за нашата колективна отбрана,  "ще се сблъскат с радикални промени в отношенията" с Вашингтон.

Пийт Хегсет смята, че европейските съюзници на Вашингтон и НАТО ще трябва да вземат важни решения относно разходите за отбрана. „Позволихме си да бъдем разсеяни от празната реторика на глобалистите за световен ред, основан на правила. Във време, когато европейските столици отвориха границите си и отслабиха армиите си, можете да имате каквито и да е правила, които искате. А правилата са чудесни, но ако не можете да ги подкрепите с реална сила, те не струват хартията, на която са написани“, отбеляза той.

Хегсет повтори, че сигурността на региона „се е опирала непропорционално на американската военна мощ, докато много от нашите съюзници и партньори са позволили на собствените си отбранителни способности да атрофират“.

Вашингтон вече не възнамерява да поема разходите за отбрана на богатите страни. Това заяви министърът на отбраната. 

„Ерата, в която САЩ субсидираха отбраната на богатите страни, приключи. Нуждаем се от партньори, а не от протекторати. Нуждаем се от съюзи, основани на споделена отговорност, а не на зависимост“, каза той. „Тази концепция осигурява солидна основа за нашите съюзи, гарантирайки, че те са подготвени за предизвикателствата на този век, а не на последния“, подчерта Хегсет.

