ЕК глоби Temu с 200 млн. евро

Европейската комисия глоби с 200 млн. евро китайската платформа за онлайн търговия Temu, съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

Компанията не е идентифицирала, анализирала и оценила надлежно системните рискове от предлагането на незаконни продукти на своята платформа и произтичащите от това вреди за потребителите в Европейския съюз, се казва в съобщението на ЕК. Доказателствата сочат, че потребителите в ЕС е много вероятно да се сблъскат с незаконни стоки на Temu.

Според Законодателния акт за цифровите услуги, от големите онлайн платформи "се изисква старателно да оценяват системните рискове, свързани с техните услуги, и да приемат съответните мерки за смекчаване на последиците".

Temu има срок до 28 август 2026 г. да представи на ЕК план с мерки за отстраняване на нарушението. След това Европейският съвет за цифрови услуги ще разполага с един месец, за да представи становище. После ЕК, в рамките на още един месец, ще приеме окончателното си решение и ще определи разумен срок за изпълнение.