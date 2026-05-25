Във Великобритания е регистрирана рекордна жега

Във Великобритания беше регистрирана рекордна за май жега. Температурата на лондонското летище „Хийтроу“ достигна 33,5°C, с което беше подобрен историческият рекорд за месец май.

Според данни на Метеорологичната служба предишният рекорд от 32,8°C е бил отчетен в лондонския район Камдън на 22 май 1922 г. Такава температура е регистрирана също на 29 май 1944 г. в градовете Хоршъм, Танбридж Уелс в югоизточната част на страната и в лондонския Риджънтс парк.

„Все още дори не сме достигнали най-горещата част от деня, затова трябва да се очаква температурите да продължат да се повишават“, отбеляза синоптикът на BBC Саймън Кинг.

Според прогнозите температурите могат да се повишат до 34, дори 35 градуса.

И Франция стене от горещата вълна. Тя засяга най-силно западната част на страната и района на Париж, съобщава “Франс прес”, цитирана от БТА. Френските власти издадоха оранжев код за опасно високи температури за осем департамента, който ще бъде в сила от вторник.

Още днес 18 департамента в Западна Франция и в района на столицата бяха поставени под жълт код заради горещините. По прогнози на метеоролозите температурите в отделни части на страната достигат критични стойности – до 35 градуса по Целзий в Бретан и между 36 и 37 градуса в южните райони на Франция.

Екстремните жеги вече взеха и жертви. В Лион 28-годишна жена е починала по време на спортно събитие. В Париж 53-годишен мъж е получил фатален сърдечен удар, докато е тичал в условията на високите температури.

Властите призовават гражданите да ограничат физическата активност в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителното излагане на слънце.