Великобритания се бори с безпрецедентно избухване на менингит

Много от младежите са без ваксина

Днес, 20:58
Ваксинацията е надежда за спиране на заразата.
Ваксинацията е надежда за спиране на заразата.

Великобритания се бори с менингит B. Страната обяви "национален инцидент" и начало на ваксинации в университета в графство Кент. Предполага се, че заразата е тръгнала от там. Според здравните власти, епидемията се разпространява с много висока скорост. 15 души са в болници в тежко състояние, двама са починали.

В пет учебни заведения в графство Кент са докладвани подозрителни случаи. Стотици младежи са получили антибиотици за лечение. От днес започва ваксинацията на студенти в местния университет, където се обучават 18 000 младежи, уточнява БНТ.

Вече има обвинения срещу здравните власти, че са действали твърде бавно. Според здравния министър Уес Стрийтинг обаче ситуацията няма аналог: "Това е безпрецедентно избухване. Много бързо развиваща се ситуация, и поради тази причина е абсолютно задължително да се придържаме към фактите, което възнамерявам да направя."

Ваксинациите срещу менингит В са част от имунизационния календар в Обединеното кралство от 2015 г. Това означава, че сегашното поколение младежи не са защитени. "Ваксината е много добра за пациента, но не предотвратява предаването на инфекцията", коментира проф. Андрю Полард, от Оксфордския университет. 

На много места ваксинитеса на изчерпване. Обявяването на "национален инцидент" означава, че дози могат да бъдат прехвърляни от една област в друга.

За подозрителен случай беше съобщено и във Франция. Става дума за ученик, който е бил на обмен във Великобритания, но директна връзка не е установена.

