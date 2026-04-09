Лондон осуети тайна операция на Москва с три подводници

Целта са били подводните кабели в северната част на Атлантическия океан

Днес, 17:44
Британски кораби и вертолети са следяли руската подводводница непрекъснато

Три руски подводници около месец са се намирали в северната част на Атлантическия океан и са напуснали района едва след намесата на британските въоръжени сили. Целта им е била саботаж на британски подводни кабели. Това съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Sky News.

Британският министър на отбраната Джон Хили заяви на пресконференция, че руската атомна подводна лодка от проекта "Щука-Б" е била открита в международни води в северната част на Атлантическия океан преди няколко седмици. Тя е била забелязана от британски военни кораби и авиация, действащи съвместно със съюзниците от НАТО. Военните бързо установили, че подводницата е за отвличане на вниманието, докато в района действат още две, по-малки подводници на Главното управление за дълбоководни изследвания на руското министерство на отбраната. По-малките подводници са се занимавали със "злонамерена дейност по критичната подводна инфраструктура", твърди британското МО, без да дава подробности.

Великобритания веднага е изпратила в този район фрегатата HMS St Albans, кораб за подкрепа, военни вертолети и самолети, които денонощно следяли руснаците. "Британия и нейните съюзници започнаха открити действия, които трябваше да покажат на руските сили, че техните действия се следят и те не могат повече да действат тайно, както е планирал Путин", коментираха от британското правителство. Корабите и авиацията са хвърлили няколко хидроакустични шамандури, за да следят руските подводници. След това руската атомна подводница и другите два апарата са напуснали района.

"Искам да кажа на Путин следното: Ние ви следим. Ние виждаме вашата дейност по отношение на нашата подводна инфраструктура. Трябва да знаете, че няма да допуснем никакви опити тя да бъде повредена и че подобни действия ще имат сериозни последици", заяви Хили на пресконференция.

Британското правителство отбелязва, че почти напълно разчита на подводни кабели за връзка с външния свят - по тях минава 99% от интернет трафика.

Великобритания не за първи път обвинява Русия за провеждане на тайни операции срещу нейните подводни кабели, но този път действията показват по-продължителна и по-добчре планирана операция, отбелязва ББС. В края на миналата година британските власти заявиха, че намиращият се до бреговете на страната руски разузнавателен кораб "Янтарь" е използвал лазери, за да попречи на пилотите на британските ВВС да следят неговите действия.

През декември Великобритания и Норвегия обявиха нови съвместни военноморски патрули, насочени към защита на подводните кабели от Русия, като в момента флот от най-малко 13 военни кораба защитават критична инфраструктура в Северния Атлантик. Лондон твърди, че руската военноморска активност около британските води се е увеличила с 30% през последните две години.

Хили предполага, че в Москва са разчитали, че войната в Иран ще отклони вниманието на британските военни и действията на руските подводници ще останат незабелязани. Това обаче не се е случило.

Русия не е коментирала обвиненията.

 

Провокация

Корабът "Адмирал Григорович" от състава на Черноморския флот на Русия е съпровождал превозващите руски петрол танкери Universal и Enigma в Ла Манша заради обещанието на британския премиер Киър Стармър да задържа танкери от руския "сенчест" флот, съобщава The Telegraph. До руската фрегата постоянно е бил кораб от военно-морските сили на Великобритания.

The Telegraph твърди, че Universal, който е под британски санкции, е напуснал руското пристанище Висоцк на 18 януари, а Enigma е отпътевала от Приморск на 29 март и под флага на Камерун се е оправлиа към Турция. Според данни на анализаторите през териториалните води на Великобритания от януари досега са минали над 300 кораба от руския "сенчест" флот. В края на март Лондон обяви, че ще задържа санкционирани танкери.

