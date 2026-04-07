САЩ и Иран спряха огъня за две седмици

BGNES/EPA Ранен иранец говори, докато стои в разрушения си апартамент в жилищна сграда, намираща се до синагогата „Хорасаниха“ в Техеран, Иран

90 минути преди да изпълни заканата си да превърне Иран в ад, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратява огъня по Техеран за срок от две седмици. В резултат на интензивни преговори, малко по-рано Иран се съгласи да спре огъня за същия срок. Иран отвори Ормузкия проток.

До обрата се стигна благодарение на министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф, който късно вечерта във вторник се обърна към лидерите на двете страни със следните думи: "За да може дипломацията да следва своя ход, отправям искрена молба към президента Тръмп да удължи крайния срок с две седмици. Пакистан, с цялата си искреност, призовава иранските братя да отворят Ормузкия проток за същия период от две седмици като жест на добра воля. Призоваваме също така всички воюващи страни да спазват примирие навсякъде в продължение на две седмици, за да се даде възможност на дипломацията да постигне окончателно прекратяване на войната в интерес на дългосрочния мир и стабилност в региона."

Иран прие предложението на Пакистан почти веднага. Доналд Тръмп заяви, че „много уважавани хора“ го молят да отложи с две седмици нанасянето на съкрушителен удар срещу Иран и влезе в "много напрегнати преговори". Малко преди 2 часа българско време CNN съобщи, че преговорите, в които участва и командващият пакистанската армия, фелдмаршал Асим Мунир, са успешни.

Израел не участва в преговорите, но ще се присъедини към споразумението за прекратяване на огъня, смятат във Вашингтон.

Започват истински преговори между САЩ и Иран. Първият кръг от преговорите между двете страни е насрочен за 10 април в Исламабад, съобщи порталът Axios, позовавайки се на източници.

Иран обяви споразумението за прекратяване на огъня като победа над САЩ. "В своята несправедлива, незаконна и престъпна война срещу иранската нация врагът претърпя неоспоримо, историческо и съкрушително поражение", заяви Върховния съвет за национална сигурност на Иран. Според него, споразумението предвижда отмяна на всички санкции и размразяване на иранските активи, замразени в чужбина. Споразумението предвижда изплащането на пълна компенсация на Иран. Споразумението предвижда и преминаване през Ормузкия пролив в координация с иранските войски, цитира Al Jazeera текста на изявлението на Иранския съвет за национална сигурност.

До споразумението за временно прекратяване на огъня се стигна след като Доналд Тръмп предупреди, че „цяла цивилизация ще загине довечера“, ако Техеран не приеме исканията му до 3 часа в сряда, българско време. Това се случва на фона на вълна от бомбардировки, които започнаха по цели в Иран. Веднага след изявлението на Тръмп, от Белия дом счетоха за необходимо да уточнят, че не се предвижда ядрен удар по Иран. В 22.00 във вторник бе съобщено, че ескадрила от стратегически бомбардировачи Boeing B-52H Stratofortress е излетяла от военновъздушната база Фейърфорд в Западна Англия в посока Иран.

САЩ и Израел атакуваха във вторник следобед остров Харг. Въздушните удари са поразили бункери, радарна станция, складове за боеприпаси на острова и фортификационни съоръжения, предадоха Axios и Fox News.

Иранските държавни медии съобщават за „няколко ударни вълни“, като от информациите става ясно, че са атакувани и възлови пунктове от транспортната мрежа на Ислямската република. Израелската армия (IDF) официално обяви, че е завършила масирана операция срещу „инфраструктурни обекти на терористичния режим“ в Иран, без да уточнява целите. Според ирански съобщения, поразени са железопътен мост в град Кашан, жп. линия в град Карадж и обекти в провинция Алборз. В провинция Източен Азербайджан е ударен мост на пътя между градовете Тебриз и Занджан. Иранските медии съобщиха за обстрел и на моста на голям транспортен възел в близост до поклонническия град Кум – южно от Техеран.

Съобщава се за въздушни удари на САЩ и Израел срещу алуминиевия завод в Арак и нефтохимическия комплекс „Фаджр“ в Махшахр. При един от ударите на израелската армия пострада синагога в Техеран, съобщи изданието „The Times of Israel“, позовавайки се на военен източник. Според израелската страна ударът е бил нанесен с цел ликвидиране на един от иранските военни, а на синагогата е нанесена „съпътстваща щета“.

Командващият на аерокосмическите сили на Иран дори обяви началото на нов етап от войната, като разположи нови двойни пускови установки за ракетите „Фатах“ и „Хейбар-Шекан“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа: "Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да възкръсне. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Въпреки това, сега, когато имаме пълна и тотална смяна на режима, при която преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би ще се случи нещо революционно прекрасно – КОЙ ЗНАЕ? Ще разберем тази вечер, в един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години на изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!"

"САЩ като цяло са постигнали военните си цели в Иран, операцията скоро ще приключи", заяви пък в Будапеща вицепрезидентът на САЩ Ванс.

След заплахите на Тръмп и ударите по обекти в Иран дори се появи информация, че всички дипломатически канали и непреки преговори са преустановени. Говорителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари: "Ако не се вземат мерки, ескалацията ще ни доведе до ситуация, която вече не може да бъде овладяна. И ние сме много близо до този момент. Няма победители, а само все по-големи загуби."

Иран също се закани да отвърне на удара като дори оповести целите си:

С.Арабия - ж.п. линията Рияд—Джида

С.Арабия - Мостът на Крал Фахд, който свързва С.Арабия и Бахрейн

С.Арабия, пристанището Янбу на Червено море

ОАЕ, тръбопроводът Хабшан – Фуджейра

ОАЕ - Мостът на шейх Зайд в Абу Даби

Израел - Железопътните мостове № 8 (път 431) и Иркон в Яфа (Тел Авив)

Към 22.30 във вторник Иран също все още воюваше - Техеран предприе ракетна атака срещу цели на Арабския полуостров. Имаше експлозии в ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн. Сирените за въздушна тревога в Бахрейн бяха задействани, а Обединените арабски емирства съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са активирани заради заплаха от ракетни удари, предаде „Ройтерс“. ​Очевидци казаха пред репортер на британската новинарска агенция, че в катарската столица Доха са се чули взривове.

На няколко места в Иран хора образуваха живи щитове за да бранят мостове и електроцентрали:

