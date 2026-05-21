Скандално видео на израелски министър разгневи европейските лидери

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир публикува видео от „тържественото посрещане“ на пропалестински активисти от „Флотилията на свободата“. Действието се развива на пристанището в Ашдод.

Всички задържани са оковани с белезници и поставени на четири крака, докато Бен-Гвир размахва израелското знаме и вика: „Добре дошли в Израел! Ние сме господарите тук!”. Бен-Гвир казва още: „Ето така посрещаме поддръжниците на тероризма“.

Задържаните са обществени активисти от САЩ, Испания, Италия, Германия, Белгия, Великобритания и други западни страни. Това предизвика бурни реакции сред европейските лидери.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че видеоклипът с участието на израелския министър Бен-Гвир е неприемлив и че отношението към демонстрантите, сред които имаше и италиански граждани, е недопустимо. Мелони съобщи, че Рим предприема спешни мерки за освобождаването им и възнамерява да привика израелския посланик за официални обяснения.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас осъди „унизителното и недопустимо“ отношение към активистите в Израел. „Поведението на израелския министър Бен-Гвир е недостойно за всеки, заемащ държавна длъжност в демократична държава“, подчерта тя.

Според испанския премиер Педро Санчес въпросът за санкции срещу Итамар Бен Гвир е от „спешен порядък“ за Брюксел. Санчес отбеляза, че още през септември Испания е издала забрана за влизане на Бен Гвир в страната.

Във връзка със скандалното видео, озаглавено „Добре дошли в Израел“, Великобритания и Франция са привикали израелските представители в двете страни.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира с необичайно остра критика към своя министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир след публикуването на скандалния видеоклип.

В официално изявление Нетаняху заяви, че макар Израел да има пълното право да спира „провокативни флотилии от поддръжници на терористите от Хамас“, начинът, по който Бен-Гвир се е отнесъл към активистите, „не съответства на ценностите и нормите на Държавата Израел“.