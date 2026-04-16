Ливан и Израел договориха 10-дневно примирие

Ливан и Израел сключиха 10-дневно примирие, което влиза в сила в полунощ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи, че държавният глава на Ливан Аун и министър-председателят на Израел Нетаняху са договорили примирието. "Наредих на вицепрезидента Дж.Д. Ванс и държавния секретар Рубио, заедно с председателя на Обединения комитет на началниците на щабовете Дан Резин Кейн, да работят с Израел и Ливан за постигането на траен мир", написа Тръмп и добави: "За мен беше чест да разреша 9 войни по целия свят, а това ще бъде моята 10-та, така че нека го направим!"

Ливан и Израел преговаряха в Държавния департамент във Вашингтон през последните дни на ниво посланици в САЩ - Нада Хамаде (Ливан) и Йехиел Лайтер (Израел). Решаването на кризата между тях преминава през разоръжаването на "Хизбула", за което е съгласна и ливанската страна.

Тази сутрин Тръмп заяви, че очаква днес да се осъществи онлайн разговор между Аун и Нетаняху, но такъв не се състоя и примирието не е договорено в директни преговори между Израел и Ливан. Затова тази вечер Тръмп заяви: "Ще поканя министър-председателя на Израел Биби Нетаняху и президента на Ливан Джозеф Аун в Белия дом за първите съществени преговори между Израел и Ливан от 1983 г. насам."

Въпреки възможността да се проведат мирни преговори, заседанието на военно-политическия кабинет на Израел приключи вчера, без да бъде взето решение за прекратяване на огъня в южната част на Ливан, съобщават израелските медии. Тази вечер Нетаняху заяви пред кабинета за сигурност, че ЦАХАЛ ще остане на заеманите позиции в южната част на Ливан и след влизането в сила на примирието на 17 април, съобщава Ynet.

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи за 2167 загинали при израелските въздушни удари от 2 март насам.