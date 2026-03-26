Иран наема непълнолетни израелци за шпионаж и диверсии

Днес, 06:49
Израел съди 14-годишен младеж, нает от ирански тайни служи да шпионира и да извършва дребни диверсии, съобщиха медиите в Тел Авив. 
Контактът с момчето е осъществен чрез социалните мрежи (често платформи като Telegram, TikTok или Instagram). Агентите обикновено използват фалшиви профили, представяйки се за израелци или за работодатели, предлагащи "лесна работа" от разстояние.
Момчето е било инструктирано да извършва различни дейности, които на пръв поглед изглеждат безобидни или вандалски, но служат за разузнавателни цели: фотографиране на стратегически обекти и военни бази, поставяне на графити с антидържавни послания, палежи на автомобили или контейнери, събиране на информация за конкретни израелски личности.
Плащанията са извършвани основно чрез криптовалута, за да се скрие следата на парите. В този конкретен случай сумата е възлизала на около 1170 долара. 

Поради невръстната възраст на обвиняемия, съдебният процес се провежда при закрити врата. Прокуратурата подчертава, че иранските служби целенасочено се насочват към непълнолетни, тъй като те са по-лесно манипулируеми и често не осъзнават тежестта на престъплението срещу държавната сигурност.

Този случай е част от по-широка вълна от арести в Израел през последната година, при които бяха разбити няколко мрежи за шпионаж в полза на Техеран, включващи както младежи, така и цели семейства.
Само преди няколко месеца бяха арестувани седем жители на Източен Йерусалим (на възраст между 17 и 23 години). Те са били инструктирани от ирански агенти да планират убийството на израелски учен и кмет на голям град. Преди това са изпълнявали "тестови задачи" като палежи на автомобили и изписване на графити срещу заплащане от хиляди шекели.
Други седем израелски граждани (имигранти от Азербайджан) бяха обвинени, че в продължение на две години са заснели стотици стратегически обекти, включително военновъздушни бази и обекти на противовъздушната отбрана "Железен купол". Те са получили стотици хиляди долари в криптовалута и в брой.

73-годишният бизнесмен Мотти Маман беше арестуван по обвинение, че е преминал нелегално в Иран два пъти. Там той се е срещал с представители на разузнаването, за да обсъждат убийството на висши израелски политици (включително премиера и министъра на отбраната) като отмъщение за убийството на Исмаил Хания.
Израелската служба за вътрешна сигурност и контраразузнаване Шин Бет предупреди за масова кампания в Telegram и WhatsApp, наречена "IRANIAN_KNIGHT". Чрез нея иранците предлагат на израелци работа като "частни детективи" или "куриери". На нищо неподозиращите хора се плаща, за да снимат адреси на хора, които иранците искат да сплашат или ликвидират.

