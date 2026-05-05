Примирието между САЩ и Иран се пропука след атаката на Техеран

Часове след като Иран наруши примирието и изстреля ракети срещу Обединените арабски емирства, CNN съобщи, че се очаква Израел и САЩ да нанесат ответни удари срещу Техеран в рамките на следващите 24 часа. САЩ и Израел обмислят отговор на атаката на Иран срещу ОАЕ, съобщи и Israel Hayom. Обсъжда се възможността за удари по ракетни пускови установки и енергийната инфраструктура на Иран, написа изданието.

Израелското разузнаване прогнозира, че примирието между САЩ и Иран ще се провали окончателно в следващите часове, а президентът Доналд Тръмп бе още по-категоричен: “Иран току-що допусна голяма грешка, най-голямата грешка в своята история”.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи вчера, че системите за противовъздушна отбрана на страната са отблъснали атака с 12 балистични ракети, 3 крилати ракети и 4 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран.

ОАЕ частично закри въздушното си пространство, полети до Дубай в момента се осъществяват, но снощи самолет Boeing 737 MAX-8 на авиокомпания Fly Dubai, летящ от Тел Авив за Дубай, извърши извънпланово кацане в Маскат, столицата на Оман, поради иранския обстрел на територията на ОАЕ.

Пожар избухна на корейски търговски кораб недалеч от пристанището Фуджейра в ОАЕ. Емирствата също съобщиха, че техен кораб е бил атакуван.

