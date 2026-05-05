Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Примирието между САЩ и Иран се пропука след атаката на Техеран

05 Май 2026
Телеграм

Часове след като Иран наруши примирието и изстреля ракети срещу Обединените арабски емирства, CNN съобщи, че се очаква Израел и САЩ да нанесат ответни удари срещу Техеран в рамките на следващите 24 часа. САЩ и Израел обмислят отговор на атаката на Иран срещу ОАЕ, съобщи и Israel Hayom. Обсъжда се възможността за удари по ракетни пускови установки и енергийната инфраструктура на Иран, написа изданието.

Израелското разузнаване прогнозира, че примирието между САЩ и Иран ще се провали окончателно в следващите часове, а президентът Доналд Тръмп бе още по-категоричен: “Иран току-що допусна голяма грешка, най-голямата грешка в своята история”.
Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи вчера, че системите за противовъздушна отбрана на страната са отблъснали атака с 12 балистични ракети, 3 крилати ракети и 4 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран. 

ОАЕ частично закри въздушното си пространство, полети до Дубай в момента се осъществяват, но снощи самолет Boeing 737 MAX-8 на авиокомпания Fly Dubai, летящ от Тел Авив за Дубай, извърши извънпланово кацане в Маскат, столицата на Оман, поради иранския обстрел на територията на ОАЕ. 

Пожар избухна на корейски търговски кораб недалеч от пристанището Фуджейра в ОАЕ. Емирствата също съобщиха, че техен кораб е бил атакуван.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Иран, примирие

Още новини по темата

Иран прати нови ракети към Емирствата
05 Май 2026

Иран атакува ОАЕ с ракети и дронове
04 Май 2026

САЩ започват операция "Проект свобода" в Ормузкия проток
04 Май 2026

САЩ съкращават военния си състав в Германия с далеч над 5000 души
03 Май 2026

Иран представи ново предложение на САЩ
01 Май 2026

Иран получи "да" от ФИФА и Тръмп за Мондиал 2026
01 Май 2026

Израел прехвърли в ОАЕ лазерна система срещу ирански ракети
01 Май 2026

Ирански медии критикуват остро властта заради кризата в страната
30 Апр. 2026

Демократите плашат Тръмп със съд заради войната в Иран
30 Апр. 2026

Петролът рязко поскъпна заради страх от дълга блокада на Ормузкия проток
29 Апр. 2026

Чарлз III призова за единство на Запада в реч пред Конгреса на САЩ
29 Апр. 2026

Мерц: САЩ са унизени от Иран
27 Апр. 2026

Тръмп отмени визитата на пратениците си в Пакистан
25 Апр. 2026

САЩ отмениха мораториума върху смъртното наказание на федерално ниво
25 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа