Зеленски наложи тежки санкции срещу бивш приближен

Днес, 08:05
Владимир Зеленски и Андрий Богдан
Президентът на Украйна Володимир Зеленски наложи тежки санкции срещу бившия ръководител на своята администрация Андрий Богдан. Той живее сега в Австрия и се изказва „изключително неласкаво“ за президента на Украйна, пишат медиите.

Ограниченията, включващи блокиране на активи, са въведени за срок от 10 години, с изключение на едно — лишаването от държавни отличия. То е безсрочно. Наложени са мерки за предотвратяване изнасяне на капитали извън Украйна и спиране на изпълнението на икономически и финансови задължения. За Богдан е напълно забранено дори да прелита през територията на Украйна.

В указа на Зеленски се посочва, че действията на Богдан „застрашават националните интереси, сигурността, суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, но без да се уточняват конкретни нови инциденти извън общата формулировка.

През 2019 г. Богдан за кратко беше ръководител на администрацията на Зеленски. Когато вместо този орган бе създаден Офисът на президента на Украйна, той застана начело и заемаше този пост до февруари 2020 г.

Ключови думи:

Володимир Зеленски, Андрий Богдан

