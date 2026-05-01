Евросъюзът спря 1.5 млрд. евро за Сърбия

Днес, 12:08
Марта Кос, еврокомисар по разширяването
Марта Кос, еврокомисар по разширяването

Европейският съюз е преустановил всички плащания към Сърбия по плана за развитие заради отстъпление в съдебната система на страната. Това заяви на конференция във Фрайбург еврокомисарят по разширяването Марта Кос. „Докато това не бъде поправено, страната няма да може да получава финансова подкрепа от ЕС“, подчерта тя, цитирана от RTRS. Кос добави, че страната не може „да седи на два стола едновременно“, когато е на прага на присъединяване към Европейския съюз.

По-рано Politico писа, че ЕС може да лиши Сърбия от финансиране в размер до 1,5 млрд. евро заради отстъпление от демократичните процеси и тесни връзки с Москва. „Нашето безпокойство относно случващото се в Сърбия нараства - от закони, подкопаващи независимостта на съдебната власт, до репресии срещу протестиращи и намеса в независимите медии“, заяви тогава Кос.

Кос посочи, че Сърбия остава силно поляризирана страна, която е кандидат за членство в ЕС повече от десет години, но „за съжаление бележи отстъпление“.

„Наблюдаваме регрес, особено по отношение на ценностите - върховенство на закона, демокрация, свобода на словото и най-вече медийна свобода. Сърбия има бъдеще в Европейския съюз, но курсът трябва да бъде коригиран или ясно потвърден чрез действията на политиците“, подчерта тя.

Еврокомисарят отправи критика и към геополитическата ориентация на Белград.

„Имаме правило, че държава, която иска да стане член на ЕС, трябва 100% да се съобразява с външната и отбранителната политика на Съюза. Това означава, че не може да се седи на два стола. Сърбия в един момент ще трябва да реши кое е най-важно за нейното бъдещо развитие“, заключи Кос.

