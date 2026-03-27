Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Унгария обвини в шпионаж журналист, разследвал връзките на Орбан с Русия

Днес, 08:20
Унгарският премиер Виктор Орбан
EPA/BGNES
Унгарският премиер Виктор Орбан

Унгарското правителство повдигна обвинения срещу един от най-известните разследващи журналисти в страната, обвинявайки го в шпионаж за Украйна.

В основата на спора са твърденията на Саболч Пани, че унгарският външен министър Петер Сиярто редвоно се е обаждал на руския си колега Сергей Лавров, за да му предава подробности за поверителни срещи на ЕС. Сиярто първоначално отхвърли обвинението, но по-късно призна, че се е консултирал с Лавров преди и след срещите на външните министри на ЕС относно техния дневен ред и решения, определяйки подобни разговори като "дипломация", пише "Гардиън".

След като водещият кандидат на опозицията Петер Мадяр заяви, че твърденията биха могли да се считат за държавна измяна, ако бъдат потвърдени, Орбан нареди разследване на това, което той нарече "подслушване" от страна на Сиярто.

Проправителствено издание публикува статия, в която се твърди, че чуждестранни разузнавателни агенции са подслушвали Сиярто с помощта на унгарския журналист Саболч Пани. Статията включва  запис, направен без знанието на Пани, в който той изглежда разговаря с източник за телефонен номер, използван от Сиярто, като част от разследване на комуникациите на унгарския министър с руския му колега.

В четвъртък началникът на кабинета на Орбан Гергели Гуляш заяви, че ще бъдат повдигнати обвинения срещу Пани, тъй като е шпионирал срещу собствената си страна в сътрудничество с чужда държава.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Виктор Орбан, Унгария, ЕС

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?