Конституционният съдия Янаки Стоилов поиска БНТ да смени декора си

"Като казах българска (телевизия - бел. ред.), не е ли време да смените декора си?". С тези думи се обърна към водещите на "Сутрешния блок" на БНТ Янаки Стоилов, конституционен съдия.

Репликата на Стоилов бе предизвикана от дизайна в студиото на сутрешния блок, който е в синьо и жълто - цветовете на украинското знаме.

Водещата Христина Христова репликира бившия депутат от БСП с думите: "Тук също телевизионните сезони са различни, всичко е възможно. На нас ни харесва".

Янаки Стоилов бе назначен от Румен Радев за конституционен съдия през 2021 г., като мандатът му е до 2030 г. Той участва в политическия живот на страната от началото на промените през 1989 г. Бил е депутат от БСП в няколко парламента.





