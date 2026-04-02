Тв сериалът "Ком-Емине" излиза едновременно с книгата вдъхновение

Новият игрален сериал „Ком-Емине“, продуциран от Българската национална телевизия, се завърта премиерно тази вечер по БНТ 1 и 12-те епизода ще могат да се проследят от зрителите всеки четвъртък от 21.00 ч. Едновременно с екранното събитие излиза и ново издание на романа „Пътят“ от Юлияна Дончева, мотиви от който са залегнали в основата на филмовата поредица, съобщават издателите от „Книгомания“.

„Пътят“ – история, която оживява и на екрана, е роман за смелостта да тръгнеш. Десетима туристи и техният водач се отправят по най-дългия туристически маршрут у нас, предизвикателство за всеки планинар – маршрута Ком-Емине. Най-младият е на 18, най-възрастният – на 70 години и всички те се качват в Балкана със своите тайни, мечти и желание да устоят и да стигнат докрай. По пътя ги очакват много приключения, обрати и изненадващи открития за тях самите и за другите.

В 12-те епизода участват както популярни актьори, така и нови лица. Атанас Атанасов ще се превъплъти в професор по философия. Александър Кънев от Народния театър (познат от сериалите „Порталът“, „Тревожност“ и филма „Не затваряй очи“) ще влезе в образа на успешен влогър. Константин Еленков, известен с театралните си роли в спектаклите на Диана Добрева „Одисей“, „Без кръв“ и много други, ще бъде екстравагантна кинозвезда. Лора Христова („Порталът“, „Братя“, „Тревожност“) ще изиграе известна манекенка. Актьорският състав включва още Деси Моралес („Четвърта власт“) и Владимир Ангелов („Четвърта власт“), когото зрителите по света гледат в престижни международни продукции като „Агенцията“, Лидия Стефанова – театрална и киноактриса с дългогодишна кариера. В образа на водача Течо е непрофесионалният актьор Александър Трифонов, който има редица филмови участия зад гърба си, като едно от последните е главната роля във филма „Клопка“. Участват и току-що завършили и настоящи студенти – Нелли Таукчи, Георгий Иваниадзе, Кая Радичева и др. Режисьори са Иван Владимиров („Кецове“, „Чума“) и Бойко Боянов („Клас 90“), които са и съсценаристи заедно с Емил Стефанов и Матей Константинов. Композитор на музиката е Кая Комети.

Сериалът е единствен по рода си в новата история на българското кино – в продължение на два месеца екипът покрива маршрут от над 700 км и заснема едни от най-красивите и труднодостъпни места в България, разкриват от БНТ. Изпълнителен продуцент е „Мирамар филм“ („Порталът“, „Тревожност“).

Новото издание на книгата „Пътят“ излиза с актуализирана визия в ключов момент, когато историята ще достигне до още по-широка публика чрез телевизионния екран. Съвпадение, което съвсем не е случайно. „Това е среща между литература и кино, между вътрешния свят на човека и безкрайната линия на хоризонта, която започва от връх Ком и стига до нос Емине“, отбелязват издателите. Лъкатушенето по билото на Стара планина е дълго, но истинското пътешествие не е географско. По този маршрут героите носят не само раници, но и своите страхове, вина, надежди и мечти.

Виктория иска да скъса с миналото. Елица събира сили да продължи. Борис се опитва да избяга от вината си. Скалата върви към изкупление. Панчо желае повече от живота. Звездоброеца търси истината… Стъпка след стъпка техните съдби се преплитат там, където тишината на планината кара човек да чуе себе си.

Новият сериал „Ком-Емине“ по БНТ не е просто филмова адаптация, а особена среща между документалната истина и магията на киното – проект, който улавя суровата красота на планината и дълбоките човешки истории, които тя разкрива. Както в книгата, така и на екрана пътят е изпитание – физическо и емоционално. Там маските падат по-бързо от есенни листа, а човек остава лице в лице със себе си.

„Пътят“ е роман за избора, за границите на личността и за силата да ги прекрачиш. За онзи вътрешен маршрут, който всеки извървява, независимо къде се намира. В края на пътя никой не стига само до морето. Някои достигат до прошка. Други до надежда. А най-смелите – до среща със самите себе си. До осъзнаването, че най-дългият път не е от Ком до Емине, а от това, което си, до това, което можеш да бъдеш. Журналистът Драгомир Симеонов нарича романа „Приключение, което завършва в душата на читателя“, а друг негов почитател – Ники Кънчев, го определя като истинско пътешествие към смисъла.

Юлияна Дончева е телевизионен журналист, политик и бизнес дама. Завършила е Природо-математическата гимназия в Шумен, а след това и УАСГ в София. Работи дълги години като тв водещ – както в италианската Rai 2, така и в БНТ и bTV. Майка на двама синове, от години Юлияна Дончева се интересува от здравословния начин на живот и храненето – тема, на която посвещава книгите „Код „червено“: Моята истина за храната“ и „Код „червено“: Ботокс в ума“. Тя е автор и на романите „КриптоQueen“ и „Лавината“, публикувани, също като „Пътят“, от „Книгомания“. Дончева е носител на ордена „Звезда на италианската солидарност“ за заслуги в културата, присъден ѝ с указ на Карло Адзелио Чампи – президент на Италия от 1999 до 2006-а.