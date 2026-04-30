БНТ се извини за случая с украинската значка

Телевизията отрича да има забрана за носене на символи и обеща да изясни случая

01 Май 2026Обновена
Павел Павлов
БГНЕС
Гост в предаване на БНТ е трябвало да свали от ревера си значка с цветовете на флага на Украйна. Той е изпратил писмо до генералната директорка на БНТ Милена Милотинова, а за случая съобщи "Свободна точка". Късно снощи телевизията прати писмо до медиите, в което се извинява. (Виж по-долу)

Става въпрос за изпълнителния директор на студио "Орфей" към Министерството на културата Павел Павлов. Той разказва, че му е било "наложено" да свали значката непосредствено преди участието му в предаването "100% будни".

В края на деня от ПР отдела на БНТ са отговорили на запитване на "Свободна точка", че предстои телевизията да излезе с позиция по случая.

Новината идва ден след като конституционният съдия Янаки Стоилов при гостуване в БНТ попита дали не трябва да се смени дизайнът на студиото. Той е в синьо и жълто – цветове, които съвпадат с тези на украинския флаг.

Павел Павлов разказва, че режисьорът на предаването "100% будни" Станислав Терзиев го в предупредил, че трябва да свали значката или няма да има негово гостуване. "Въпреки изразеното от мен несъгласие ми бе наложено да сваля значката", пише Павлов в писмото до Милотинова.

По думите му "носенето на значка с цветовете на Украйна е символично изразяване на политическо мнение, което не е забранено от закона".

Като обществена телевизия БНТ има задължение за плурализъм и безпристрастност и не следва произволно да цензурира мнение извън законовите рамки“, пише още Павлов.

Според него жестът му "силно контрастира" с гостуването на Янаки Стоилов, който "бе оставен да изрази свободно несъгласие с цветовото оформление на предаването, напомнящо за украинското знаме".

Затова Павлов пита Милотинова дали действията на режисьора на предаването са негово лично решение, или изразяват официалната политика на БНТ.

"Свободна точка" припомня, че през 2023 г. Стоилов подписа с особено мнение решение на Конституционния съд (КС), свързано с Украйна. Тогава депутати от БСП и "Възраждане" искаха КС да отмени две решения на парламента за оказване на военна помощ за Киев. Съдът отхвърли искането, а Стоилов написа, че това отхвърляне е „отказ от конституционно правосъдие“.

През годините бившият президент и настоящ партиен лидер Радев е изразявал редица проруски тези за войната на Русия срещу Украйна. 

БНТ ще провери случая със свалената украинска значка на изпълнителния директор на студио "Орфей" към Министерството на културата Павел Павлов преди влизането му в студиото на държавната телевизия, се казва в писмо на БНТ до медиите. 

В писмото се казва, че "екипът поднася своите извинения към госта в предаването, който се е почувствал засегнат". "Ще се изяснят всички обстоятелства около записа на празнично предаване "100 % будни"...ръководството не е давало никакви инструкции за ограничаване на свободата на изразяване, включително чрез носене на символи, отразяващи лични убеждения. Няма нито официална, нито неофициална политика за ограничаване на правото на изразяване на своите събеседници по какъвто и да е въпрос, нито ограничения за гости в предаванията, подкрепящи Украйна", се казва в позицията на държавната телевизия.

"От програмното съдържание на БНТ е видно, че няма и ограничения за гости в предаванията, подкрепящи Украйна. Нещо повече - БНТ е първата и единствената телевизия у нас, която продуцира новини на украински", заключава БНТ. 

