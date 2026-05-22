БНТ ще има екипи на двете крайбрежия по време на Мондиал 2026

БНТ прави много сериозна подготовка за отразяването на предстоящото световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли. Националната ни телевизия ще излъчи директно по БНТ 1 и БНТ 3 всичките 104 мача от турнира.

Екипи на БНТ ще следят всичко най-вълнуващо от мястото на събитието. В началото на шампионата в Мексико и в южните щати на САЩ ще бъдат Бюлент Мюмюнов и операторът Николай Балкански. От Източното крайбрежие ще предават Моника Симеонова и операторът Станислав Златев. На Запад любопитните истории ще бъдат разказвани от Виктория Георгиева и операторът Асен Цветков. След края на груповата фаза предстои ротация на екипите. Тогава от мястото на събитието ще предават Тереза Мутафчиева и Стефан Георгиев, който ще изпълнява и коментаторски функции. Георгиев ще получи честта да коментира и финалния мач на 19 юли. Двубоят на откриването между Мексико и Южна Африка пък е поверен на Никола Ибришимов, който след това ще бъде репортер на място по време на мача за титлата заедно с Тереза Мутафчиева.

От стадионите, освен Стефан Георгиев и Никола Ибришимов, ще коментират още Ивайло Ангелов и Илиян Енев. Коментатори в ефира на обществената телевизия ще бъдат още Борислав Борисов, Калин Гугов, Борил Гочев, Тодор Георгиев, Любослав Лозанов, Бюлент Мюмюнов и Павел Колев.

Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата ще има предаване "Начален удар", в което зрителите ще научават всичко най-интригуващо от изминалата нощ. В делничните дни то е с начален час 9:10 ч. и с продължителност 50 минути, а през уикендите е от 10:30 ч. до 11:00 ч. Като водещи ще се редуват Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов и Моника Симеонова. Ще има също така общо 56 студиа "Трето полувреме", в които ще се правят анализи и коментари. Те ще са преди и след двубоите, които ще са в удобните за зрителите часове. Водещи ще бъдат Илиян Енев и Радостин Любомиров.