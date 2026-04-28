Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Гениалната тийнейджърка" на Полша се оказа медиен мит

Корнелия Вечорек получава и държавно отличие за изфабрикувани успехи, непроверени от никого

Днес, 08:25
Полският президент Карол Навроцки връчи Сребърния кръст за заслуги на 17-годишната Корнелия Вечорек на 8 март.
Полска девойка успя да заблуди медии и институции, че е вундеркинд с успехи в областта на науката, и ги направи за смях. Механизмът е прост: частна пиар компания разпространява ласкави описания, националните медии ги препечатват заради кликове и позитивни национални истории, а институциите раздават отличия въз основа на тези публикации, без да проверят фактите.

На 8 март полският президент Карол Навроцки връчи Сребърния кръст за заслуги на 17-годишната Корнелия Вечорек. Най-младият носител в историята на отличието, тя беше описвана като човек с пробиви при биоразградими торове, дерматологични приложения, изследвания със стволови клетки при Паркинсон и дори практическа работа по невронауки в нидерландски институт, който вече е с място в списъка "Момичета на годината 2025" на TIME и класацията на Forbes Полша за 100-те най-влиятелни жени, разказва EUalive.

Историята е неустоима: тийнейджърка от Гдиня, която рисува имиджа на Полша като люлка на иновациите - следващата Мария Кюри. Полските държавни медии, международни издания и президентската канцелария я разпространяват без колебание.

Само че в рамките на седмици анонимни полски потребители в Reddit (r/PolskaNaLuzie) и Wykop.pl започват да разглобяват този разказ парче по парче. Оказва се, че не става дума за чуждестранна дезинформация или сложна бот кампания, а за учебникарски пример за вътрешна манипулация, успяла именно защото никой не си е направил труда да провери фактите.

Публичният профил на Корнелия я представя като изключителен талант, създала приложение за възрастни пациенти с кожни проблеми, слес като е била доброволка в старчески дом, разработила биоразградим тор с бактерии, провеждала експерименти със стволови клетки и работила като "научен асистент" в Нидерландския институт по невронауки и правила операции върху мишки. Тя сочи и сътрудничество с изследователи от Кеймбридж и Харвард. Подкасти, профили в LinkedIn и публикации повтарят тези детайли дословно.

Президентското отличие и признанието от TIME им придават институционална тежест. След като президентската администрация и глобални медии са я "одобрили", скептицизмът изглежда почти непатриотичен. Националната гордост довършва картината: ето доказателство, че Полша създава таланти от световна класа още в гимназията.

Разобличаването идва изцяло от обикновени граждани, а не от журналисти или фактчекъри. Нидерландският институт по невронауки отговаря на запитвания и заявява, че Корнелия никога не е работила там, не е провеждала изследвания върху животни и е участвала единствено в кратък обучителен курс без научен характер. Твърдението ѝ в LinkedIn за текуща позиция като "научен асистент" се оказва невярно. В Google Scholar, PubMed или други научни бази данни няма нито една публикация на нейно име. Патенти също няма.

Много от разработките, представяни като "пробиви", всъщност са стандартни ученически или младежки проекти, често екипни, като приносът ѝ е бил преувеличен в рекламните материали. Основните медии, които я популяризират - TVP World, Notes from Poland, TIME, запазват мълчание, докато доказателствата се натрупват. Някои подкасти с нейно участие тихомълком са редактирани или свалени.

Никой в президентството явно не е направил дори елементарна проверка в Google Scholar. Нито един журналист не е потърсил нидерландския институт преди публикация. TIME и Forbes са разчитали на същата непроверена биография, вече разпространена в полските медии. Историята е била твърде добра, за да бъде проверена: фотогенична тийнейджърка, олицетворяваща националните амбиции в страна, жадна за международно признание, пише EUalive.

Публиката се пита - ако автобиография на ученичка може да заблуди най-високите институции и глобалните медии, какво още се приема на доверие вместо на факти?

В целия ЕС пиар разкази за млади иноватори, зелени технологии или медицински пробиви често заобикалят критичната проверка, когато обслужват националния имидж или медийната икономика. Брюксел инвестира значително в борбата с руската или китайската дезинформация, но разполага с далеч по-малко инструменти и политическа воля да се справя с вътрешни преувеличения, прикрити като патриотизъм.

Корнелия Вечорек не е жертва - по-скоро е активен участник в популяризирането на преувеличения разказ, но не тя дирижира измамата. Основните двигатели изглеждат родителите ѝ (особено майката) и свързани частни пиар и образователни структури.

Показателно е, че няма публично извинение, корекция или последващо отразяване от страна на TIME, BBC, Euronews или други големи западни медии, които я представяха положително през 2025 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дезинформация, Фактчек, Полша

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа