Почина основателят на CNN Тед Търнър

Основателят на CNN Тед Търнър почина на 87-годишна възраст, съобщи медийната компания. Той е създател на първия в света 24-часов кабелен новинарски канал.

Търнър е роден в Синсинати през 1938 г. На 24 години той поема семейния рекламен бизнес след смъртта на баща си и постепенно го прехвърля към телевизията. На 1 юни 1980 г. той стартира CNN, първия 24-часов кабелен новинарски канал. В допълнение към CNN, Търнър основава TBS, TNT, Turner Classic Movies и Cartoon Network. През 1976 г. той купува бейзболния отбор Atlanta Braves, през 1977 г. - баскетболния отбор Atlanta Hawks, а през 1977 г. печели титлата по ветроходство за Купата на Америка с яхтата Courageous.

През 1996 г. Търнър продава Turner Broadcasting на Time Warner за 7,5 милиарда долара. Филантроп, той дарява 1 милиард долара на Фондацията на ООН и през 2001 г. съосновава Инициативата за ядрена заплаха със сенатор Сам Нън, организация, посветена на противодействието на разпространението на ядрени оръжия. Търнър също така става един от най-големите частни собственици на земя в Съединените щати, като посвещава голяма част от земята си на възстановяване на популацията на бизоните.

През 2018 г. Търнър публично признава диагнозата си за деменция с телца на Леви (LBD), прогресивно невродегенеративно заболяване. През януари 2025 г. е хоспитализиран с пневмония, но впоследствие е изписан в рехабилитационен център и продължава да живее в ранчото си в Монтана. Търнър има пет деца, 14 внуци и двама правнуци. Търнър 10 години беше женен за актрисата Джейн Фонда.