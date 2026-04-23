Габриела Наплатанова оглави СЕМ

Габриела Наплатанова оглави Съвета за електронни медии (СЕМ), след като досегашният председател Симона Велева изяви желание да не се кандидатира за втори мандат. Изборът се състоя днес на заседание на органа.

Наплатанова, дългогодишен телевизионен журналист, ръководеше СЕМ ротационно с Велева, преди Велева миналата година да го оглави еднолично.

"Създаването на по-благоприятна медийна среда и повишаване на доверието на обществото към традиционните медии ще е един от приоритетите в предстоящата работа на СЕМ - работата ни да продължи в режим на колегиалност, диалогичност и, разбира се, да бъдем прозрачни както досега. Най-вече държа да се възвърне доверието в качествената журналистика", заяви Наплатанова след избирането си. Акцентира и върху финансовото укрепване на обществените медии.