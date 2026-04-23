Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Габриела Наплатанова оглави СЕМ

Днес, 12:29
Габриела Наплатанова
БТА/БНР
Габриела Наплатанова

Габриела Наплатанова оглави Съвета за електронни медии (СЕМ), след като досегашният председател Симона Велева изяви желание да не се кандидатира за втори мандат. Изборът се състоя днес на заседание на органа.

Наплатанова, дългогодишен телевизионен журналист, ръководеше СЕМ ротационно с Велева, преди Велева миналата година да го оглави еднолично.

"Създаването на по-благоприятна медийна среда и повишаване на доверието на обществото към традиционните медии ще е един от приоритетите в предстоящата работа на СЕМ - работата ни да продължи в режим на колегиалност, диалогичност и, разбира се, да бъдем прозрачни както досега. Най-вече държа да се възвърне доверието в качествената журналистика", заяви Наплатанова след избирането си. Акцентира и върху финансовото укрепване на обществените медии.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Габриела Наплатова, СЕМ, Съвет за електронни медии

Още новини по темата

СЕМ избира директор на БНТ в петък
18 Февр. 2026

Върховният съд отпуши конкурса за нов директор на БНТ
05 Ноем. 2025

Петима са кандидатите за шеф на БНТ
12 Септ. 2025

Кошлуков заплашва СЕМ с полиция и прокуратура
10 Септ. 2025

СЕМ твърди, че процедурата за генерален директор на БНТ не е спряна
04 Авг. 2025

СЕМ не успя да избере шеф на БНТ
15 Юли 2025

СЕМ ще избира шеф на БНТ на 15 юли
11 Юли 2025

Делото за смяната на Кошлуков в БНТ най-сетне е пред финал
20 Май 2025

Симона Велева бе избрана за председател на СЕМ
22 Апр. 2025

За пети път Сашо Йовков спъна делото за смяната на Кошлуков в БНТ
18 Февр. 2025

Шефът на БНТ пак блокира делото за смяната си
23 Ноем. 2024

След ротация СЕМ има нов председател
31 Окт. 2024

СЕМ допусна до събеседване и 7-те кандидати за шеф на БНР
10 Окт. 2024

Всички кандидати за шеф на БНР минават във втори кръг
03 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа