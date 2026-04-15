Петер Мадяр закрива новините на държавната телевизия

Новият унгарски премиер поиска оставката на президента на страната

15 Апр. 2026
Сред първите реформи на Петер Мадяр ще е и тази за медиите
ЕПА/БГНЕС
Сред първите реформи на Петер Мадяр ще е и тази за медиите

Победителят на парламентарните изборите в Унгария - Петер Мадяр, заяви, че неговото неговото правителство ще спре излъчването на държавната медийна компания, ще приеме нов медиен закон, ще създаде нов медиен регулатор и ще гарантира свободата на медиите, след като кабинетът му поеме властта.

„Всеки унгарец заслужава една обществена медия, която говори истината“, каза лидерът на десноцентристката партия ТИСА в интервю за държавното радио „Кошут“. 

По-късно пред държавната телевизия M1 пък заяви директно: "Ще спрем новинарската програма на този канал. Това не е за мен, не търся отмъщение. Нашият народ заслужава новини, които отразяват истината. Да ме обвинява някой в нарушаване на закона в това отношение ще звучи като крадец, обвиняващ полицията".

Мадяр изтъкна и друго по време на интервюто: "По този канал се говореше, че дори малките ми деца не говорят с мен, но децата ми живеят с мен". А след като водещата го прекъсна, каза "Никой водещ в това студио никога не е смеел да прекъсва най-корумпирания и нечестен министър-председател на Унгария", имайки предвид Виктор Орбан.

Мадяр направи и други резки изказвания, като:

- Ще национализираме активите, дадени на бизнесмени и фондации по време на ерата на Виктор Орбан;

- 10% от MOL (петролна компания) и Gedeon Richter (фармацевтична компания) бяха прехвърлени безплатно на фондация Mathias Corvinus Collegium, която е близка до Орбан. Ще изкупим тези акции обратно;

- След 16 години управление на Орбан 400 000 унгарски деца живеят в дълбока бедност.

 

Призив за оставка на президента на Унгария

"В моите очи и в очите на народа, президентът Шуйок вече не е президент на тази страна", каза още Мадяр. След това той отиде на лична среща при президента, който е на този пост от 26 февруари 2024 г.

На излизане той заяви, че новото Народно събрание ще бъде свикано в началото на май и добави, че директно е поискал оставката на Тамаш Шуйок: „Повторих му, че в моите очи и в очите на унгарския народ той е недостоен да олицетворява единството на унгарската нация и е неспособен да гарантира спазването на закона“, каза Мадяр, но не влезе в повече подробности.

По думите му президентът е посочил, че учредителното заседание на парламента може да се проведе най-рано на 4 май след дългия уикенд около 1 май, но по-вероятните дати са 6 или 7 май.

