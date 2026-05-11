Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Унгария замрази парите на медийния магнат на Орбан

Готов съм да предам активите си на държавата, каза разследваният бизнесмен

11 Май 2026
Дюла Балаши
Дюла Балаши

Унгарската полиция започна разследване срещу собственика на няколко големи медийни компании по подозрение в злоупотреба със средства и пране на пари, съобщи “Ройтерс”. Тя не съобщи имена, но медийният магнат Дюла Балаши призна, че сметките на няколко от неговите компании са били замразени.

Бизнесменът също така обяви готовността си да предаде активите си на държавата. "Предлагам изгражданата от мен в продължение на 22 г. корпоративна група на унгарската държава. Не правя това, защото искам да скрия нещо или понеже сме извършили нещо незаконно или нередно, а тъй като мисля, че дейностите, които сме осъществили в полза на държавата, надхвърлят рамките на пазарните комуникационни дейности и затова тяхното място е в бюджета на публичния сектор", каза Балаш в интервюто си за "Контрол" преди няколко дни.

В края на април Петер Мадяр, който в събота стана министър-председател на Унгария, обяви, че данъчните власти са блокирали чуждестранни парични преводи, извършени от лица, свързани с високопоставен член от обкръжението на Виктор Орбан.

Компаниите на Балаши получиха държавни поръчки при предишното унгарско правителство и над 10 г. участват в разработване на предизборни кампании за бившия премиер Виктор Орбан. Именно те са автори на антиукраинската предизборна кампания на Орбан, която представи априлските избори като избор между войната и мира.

Според Transparency International, само през 2019-2021 г. компаниите на Балаши - Lounge Design, New Land Media и Media Dynamics - са получили държавни договори на стойност 295 милиарда унгарски форинта (970 милиона долара), предимно от Националния орган за комуникации. 

"Броят на договорите, спечелени от фирмите на Балаш, е нараснал значително – от нула до 150 годишно по време на управлението на Орбан, в периода между 2012 и 2025 г.", се посочва в доклад от 10 април 2026 г. на унгарския Център за изследване на корупцията (CRCB).

Мадер, лидерът на партията „Тиса“, която спечели априлските избори и свали Орбан след 16 години на власт, обеща да се бори с корупцията и да „върне откраднатите държавни активи“, да спре новинарските предавания по обществената телевизия и радио за пропаганда и да пренапише медийния закон.

През 2024 г. унгарският разследващ център Direkt36 съобщи, че Дюла Балаши, заедно с унгарска държавна фондация, е финансирал частично закупуването на телевизионната мрежа Euronews. Компанията е придобита през 2022 г. от португалския бизнесмен Педро Варгас Давид, който е имал тесни лични и бизнес връзки с правителството на Орбан. Сделката е оценена на 150 милиона евро. Унгарски държавен фонд предостави 45 милиона евро, а New Land Media на Баласи даде допълнителни 12,5 милиона евро дългосрочен заем.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Унгария, Петер Мадяр, Виктор Орбан

Още новини по темата

Издирван правосъден министър на Полша избяга от Унгария в САЩ
11 Май 2026

"Тиса" отбеляза с танц клетвата на Мадяр
10 Май 2026

Знамето на ЕС се развя след 12 г. в унгарския парламент
09 Май 2026

Зетят на Мадяр отказа да е правосъден министър
08 Май 2026

Унгария върна на Украйна конфискуваните пари и злато
06 Май 2026

Скопие чака екстрадицията на експремиера Груевски
03 Май 2026

Мадяр ще назначи зет си за министър на правосъдието

02 Май 2026

Орбан се отказа да бъде депутат
25 Апр. 2026

Украйна пуска петрола по "Дружба"
21 Апр. 2026

Мадяр постави ултиматум на "марионетките на Орбан"
21 Апр. 2026

Петер Мадяр мести премиерския кабинет, за да се разграничи от Орбан
16 Апр. 2026

Борисов обяви Радев за "новия Орбан"
15 Апр. 2026

Петер Мадяр закрива новините на държавната телевизия
15 Апр. 2026

Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
15 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса