Унгария замрази парите на медийния магнат на Орбан

Унгарската полиция започна разследване срещу собственика на няколко големи медийни компании по подозрение в злоупотреба със средства и пране на пари, съобщи “Ройтерс”. Тя не съобщи имена, но медийният магнат Дюла Балаши призна, че сметките на няколко от неговите компании са били замразени.

Бизнесменът също така обяви готовността си да предаде активите си на държавата. "Предлагам изгражданата от мен в продължение на 22 г. корпоративна група на унгарската държава. Не правя това, защото искам да скрия нещо или понеже сме извършили нещо незаконно или нередно, а тъй като мисля, че дейностите, които сме осъществили в полза на държавата, надхвърлят рамките на пазарните комуникационни дейности и затова тяхното място е в бюджета на публичния сектор", каза Балаш в интервюто си за "Контрол" преди няколко дни.

В края на април Петер Мадяр, който в събота стана министър-председател на Унгария, обяви, че данъчните власти са блокирали чуждестранни парични преводи, извършени от лица, свързани с високопоставен член от обкръжението на Виктор Орбан.

Компаниите на Балаши получиха държавни поръчки при предишното унгарско правителство и над 10 г. участват в разработване на предизборни кампании за бившия премиер Виктор Орбан. Именно те са автори на антиукраинската предизборна кампания на Орбан, която представи априлските избори като избор между войната и мира.

Според Transparency International, само през 2019-2021 г. компаниите на Балаши - Lounge Design, New Land Media и Media Dynamics - са получили държавни договори на стойност 295 милиарда унгарски форинта (970 милиона долара), предимно от Националния орган за комуникации.

"Броят на договорите, спечелени от фирмите на Балаш, е нараснал значително – от нула до 150 годишно по време на управлението на Орбан, в периода между 2012 и 2025 г.", се посочва в доклад от 10 април 2026 г. на унгарския Център за изследване на корупцията (CRCB).

Мадер, лидерът на партията „Тиса“, която спечели априлските избори и свали Орбан след 16 години на власт, обеща да се бори с корупцията и да „върне откраднатите държавни активи“, да спре новинарските предавания по обществената телевизия и радио за пропаганда и да пренапише медийния закон.

През 2024 г. унгарският разследващ център Direkt36 съобщи, че Дюла Балаши, заедно с унгарска държавна фондация, е финансирал частично закупуването на телевизионната мрежа Euronews. Компанията е придобита през 2022 г. от португалския бизнесмен Педро Варгас Давид, който е имал тесни лични и бизнес връзки с правителството на Орбан. Сделката е оценена на 150 милиона евро. Унгарски държавен фонд предостави 45 милиона евро, а New Land Media на Баласи даде допълнителни 12,5 милиона евро дългосрочен заем.