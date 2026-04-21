Украйна пуска петрола по "Дружба"

Външните министри на ЕС се събират, за да дадат зелена светлина за заема от 90 млрд.евро за Киев

21 Апр. 2026Обновена
БНР

Украйна приключи ремонтните работи на участъка на нефтопровода „Дружба", повреден в резултат на руски удар. Нефтопроводът вече може да възобнови работата си, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм канала си.

”Въпреки че никой в ​​момента не може да гарантира, че руските удари по инфраструктурата на нефтопровода няма да се повторят, нашите специалисти осигуриха основните условия за възстановяване на работата на тръбопроводната система и оборудването”, допълни той.

“Свързваме това с отключването на европейския пакет за подкрепа на Украйна, който вече е одобрен от Европейския съвет. Освен това си струва да продължим системния санкционен натиск върху Русия заради тази война и да работим върху по-нататъшната диверсификация на енергийните доставки за Европа. Европа трябва да бъде независима от онези, които се опитват да унищожат или отслабят Европа. Благодаря на всички, които помагат!”, завършва той.

Часове преди това в Унгария победителят на изборите и бъдещ премиер Петер Модяр призова украинския президент Володимир Зеленски възможно най-скоро да пусне руския петрол по тръбата, която беше повредена през януари: 

"Мога да кажа на украинския президент следното: не се познаваме, не сме говорили по телефона или по някакъв друг начин, но това не е игра. Ако петролопроводът "Дружба" е в състояние да транспортира суров петрол, моля той да бъде отворен в съответствие с поетите ангажименти. Искаме руснаците да го захранят със суров петрол, защото без съдействието и на двете страни той просто не работи. Имаме информация, че това може да стане в близките дни, както вече съобщиха редица източници".

По информация на Франс прес посланиците на страните членки в Евросъюза се очаква да дадат "зелена светлина" на заема от 90 милиарда евро за Украйна, който беше блокиран от Унгария заради спирането на транзита по "Дружба".

Все още действащият унгарски премиер Виктор Орбан потвърди вчера, че ще вдигне блокадата на заема, след като петролопроводът заработи отново.

