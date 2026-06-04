Русия и САЩ подписват споразумение за тунел между Чукотка и Аляска

Русия и САЩ ще подпишат утре споразумение за проектирането на тунел между Чукотка и Аляска, заяви Кирил Дмитриев - специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни.

Строителството на тунел между Чукотка и Аляска може да струва стотици милиарди долари, изчислиха икономистите. Според тях проектът може да се превърне в най-голямото инфраструктурно строителство в историята на Русия и САЩ и в перспектива да се превърне в глобален товарен коридор между Азия и Северна Америка.

Идеята за такъв тунел датира от десетилетия, а големият проблем е, че на стотици километри и от двете страни на Беринговия проток няма съществуващи пътища или железопътни линии. От руска страна най-близката жп гара е в Якутск (на около 3000 км), а в Аляска няма връзка между трасето и по-широката северноамериканска жп мрежа. Изграждането на тези подстъпи би струвало допълнително десетки милиарди долари.

Районът се намира непосредствено до Арктическия кръг. Зимите са дълги и тъмни, а температурите падат до -50 градуса, което ограничава наземното строителство до едва 4-5 месеца в годината.

През октомври миналата година Дмитриев заяви, че тунелът, свързващ Русия и САЩ през Беринговия проток, може да бъде построен за по-малко от осем години, като разходите ще бъдат под 8 милиарда долара, ако с тунела се заеме Илон Мъск и неговата Boring Company. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи тази идея като интересна.

Връзките между САЩ и Русия ще бъдат скрепени и с хокеен мач между селекции на двете страни, който ще се проведе на 1 юли тази година в руската столица. Новината обяви официално ръководителят на Американската търговска камара (AmCham) Робърт Ейджи по време на Икономическия форум в Санкт Петербург.

Организацията на мача е пряк резултат от инициатива на руския президент Владимир Путин, предложена по време на телефонен разговор с американския му колега Доналд Тръмп през март миналата година. По думите на Ейджи, спортното събитие в Москва ще бъде посветено на специален повод – 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ.

Очаква се мачът да се превърне в мащабен акт на „спортна дипломация“ в контекста на настоящите геополитически отношения. Не е ясно обаче кой ще излезе на леда в Москва - играчи от двете хокейни лиги (американската НХЛ и руската КХЛ) или представители на руската и американската търговски камари

От Американската търговска камара подчертаха, че събитието цели да послужи като мост за подобряване на културните и бизнес връзките между Вашингтон и Москва, възраждайки традициите на историческото спортно съперничество на леда.

Изборът на хокей като мост между Русия и САЩ има дълбоки исторически корени – от прочутото „Чудо на леда“ (Miracle on Ice) през 1980 г. по време на зимните олимпийски игри в Лейк Плесид, когато младите американски колежани побеждават непобедимата съветска „Червена машина“, до масовото навлизане на руски звезди в американската НХЛ през последните години.