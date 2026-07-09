Започна бунт срещу връщането на Русия в световния спорт

Решението на Изпълнителния борд на МОК временно да отмени отстраняването на Руския олимпийски комитет (РОК) и да препоръча на международните спортни федерации пълното възстановяване на руските спортисти предизвика светкавичен отпор. Появиха се призиви за замразяване на финансирания и за бойкот на състезания с руско участие, но възникна и огромно напрежение в самата Русия заради действията на РОК, които на практика признават окупираните във войната територии за украински.

Политически гняв срещу решението на МОК

МОК вдигна наказанието, защото РОК промени устава си през пролетта на 2025 г. и формално извади анексираните украински територии от регионалните си структури, като ги подмени с федерации по различни видове спорт. Тези територии, според конституцията на Русия, обаче са руски. В мотивите си МОК изтъкна, че РОК "не развива и няма да развива никаква дейност" в анексираните области, но тамошните спортисти продължават да си участват във всеруските състезания.

Това бе моментално изтъкнато както от Украйна, така и от нейни европейски съюзници като Франция, Полша, Естония, Латвия. Ходът на МОК бе наречен "евтин компромис на хартия".

Първа, разбираемо, реагира Украйна. Външното ѝ министерство заяви, че решението "изпраща сигнал за дълбока загриженост към международната общност" и призова правителствата на другите страни да не допускат демонстрирането на руска държавна символика на своя територия, а спортните федерации - да запазят съществуващите ограничения.

"Под своя флаг Русия продължава незаконната война срещу Украйна. Всеки ден загиват мирни граждани, разрушават се градове и се нарушава международното право. За символите на държавата агресор няма място на международни спортни събития", се казва в изявлението.

Олимпийският комитет на Украйна също изрази "категорично несъгласие" и окачестви решението като "преждевременно, необосновано и взето без отчитане на обективните обстоятелства, които остават непроменени".

Естония излезе с остра позиция, в която предложи на Еврокомисията да прекрати финансовата подкрепа, която ЕС оказва на структури, свързани с МОК. Визира се най-вече организацията на Европейските олимпийски комитети, която работи по проекти, съфинансирани от ЕС (главно "Еразъм+") и свързани със социалната роля на спорта, равенството между половете, борбата с допинга, устойчивото развитие и приобщаването. Мотивът е, че средствата на европейските данъкоплатци не трябва да подпомагат организация, която легитимира държавата агресор. Към този призив се присъедини и Латвия.

Френското правителство, и в частност министерството на спорта, също изрази дълбоко възмущение от "светкавичния обрат" в позицията на МОК, особено след като Франция вложи огромен ресурс за спазването на неутралния статут по време на летните игри в Париж 2024. Страната ще инициира извънредно включване на въпроса в дневния ред на следващия Съвет на министрите на спорта на ЕС. Целта е да бъде координиран общ твърд отговор на 27-те държави членки и да се проучи какви общи европейски рестрикции (например визови ограничения) може да бъдат наложени на руските делегации.

Правозащитната група Global Athlete и организацията FairSport заявиха, че решението на МОК говори за "недостатъчно отчитане" на ситуацията с войната. "Това решение е фундаментално отстъпление от принципите на олимпизма", се добавя в изявлението.

Федерации вече вдигат санкциите

Някои международни спортни федерации още преди решението на МОК от 7 юли разрешиха на руснаците да участват в техни състезания със своя флаг и химн. Сред тях са тези по вдигане на тежести (IWF), водни спортове (World Aquatics), джудо (IJF), фехтовка (FIE), борба (UWW) и гимнастика (FIG), както и неолимпийски като шахматната (FIDE), по муай тай (IFMA), по самбо (FIAS) и по бейзбол и софтбол (WBSC).

Впрочем, срещу FIG се изказа министърът на младежта и спорта на Италия. В Милано този уикенд е кръгът за Световната купа по художествена гимнастика и Андреа Абоди призова гимнастичките от Русия и Беларус да участват без национални символи. Той определи като "неразбираемо" решението на FIG да вдигне ограниченията и написа в Х: "Руската агресия срещу Украйна, която започна през 2022 г. между олимпийските и параолимпийските игри в Пекин и в нарушение на правилата на Олимпийското примирие, продължава да има драматични последици за цивилното население."

Същевременно леката атлетика (World Athletics) и биатлонът (IBU) подчертаха, че позицията им относно отстраняването на руските спортисти остава непроменена. Президентът на IBU Оле Далин дори посочи като единствено условие "прекратяването на военните действия на Русия срещу Украйна".

Вчера и World Tennis (доскоро ITF) обяви, че няма да върне Русия като свой член. Все пак руските тенисисти ще продължат да се състезават като неутрални, след като предварително са покрили и ред допълнителни условия. От международния кънки съюз (ISU) също заявиха, че няма да променят решението си и руснаците ще може да участват единствено като неутрални.

Но пък волейболната централа (FIVB) побърза да вдигне изцяло забраната за Русия още на следващия ден след решението на МОК. И веднага се натъкна на сериозен отпор от Полша, която е домакин на световното за мъже догодина. Страната се изправя пред голям дипломатически и юридически казус, защото законите ѝ не позволяват издаване на визи за руски длъжностни лица и делегации. А и в Полша се надигат сериозни гласове за бойкот или за административно блокиране на евентуално руско участие на Мондиал 2027.

Латвия, Естония и скандинавските страни също казаха, че техните закони може да не позволят на руски делегации да влизат на тяхна територия, независимо за какви спортни състезания.

Все още не е ясно дали примерът на FIVB ще бъде последван скоро от други федерации. Британският вестник "Телеграф" съобщи, че за момента нито ФИФА, нито УЕФА планират да отменят забраната за футболните отбори на Русия. От ФИФА засега казват, че са запознати с решението на МОК, но ще го анализират и след това ще предприемат следващи стъпки "в координация със заинтересованите страни". Във всеки случай през есента на 2026 г. националният отбор на Русия трябва да участва под своя флаг на младежките олимпийски игри в Сенегал, които са под егидата на МОК.

Объркване и обвинения в самата Русия

В ябълка на раздора за руското общество се превърна официалният мотив на МОК за вдигане на санкциите - споменатата в началото промяна в устава на руския олимпийски комитет. Именно присъединяването към РОК на олимпийските съвети на анексираните ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка област през 2023 г. стана формалната причина за замразяване на дейността му в рамките на МОК.

Но изваждането на тези региони от олимпийския комитет за част от руското общество означава и отказ от самите анексирани области и признаването им за украински. Радикални Z-патриоти и военни кореспонденти възприемат решението като "антидържавен саботаж" и "капитулация" пред Запада. В своите "Телеграм" канали те настояват, че руски служител да подпише документ, съобразен с Олимпийската харта (която признава тези територии за украински), е държавна измяна, в името на това "шепа чиновници и спортисти да отидат да се забавляват на олимпийски игри".

Руският министър на спорта Михаил Дегтярев излезе с изявление, че промяната в устава "не е отстъпление от нашите държавни принципи, а необходима административна и юридическа стъпка, която отваря вратите за масовото завръщане на руските спортисти на световната сцена. Регионалните олимпийски съвети сами по себе си бяха излишен бюрократичен елемент, който дублираше функции". Дегтярев подчертава "дебело", че "спортът в нашите нови региони - Донецката и Луганската народни републики, Запорожката и Херсонската области, както и в Крим, не само няма да бъде изоставен, но подкрепата за него ще се засили".

В самите анексирани региони също има брожение. Например в ДНР решението е прието като абдикация на Москва от обещанията за пълна интеграция: "Години наред ни повтаряха, че сме част от едно голямо семейство, и че руският спорт ще ни защитава. Сега се оказва, че за да може някой в Москва да получи правото да вее флаг на международни турнири, нашите момчета и момичета тук официално биват зачеркнати от олимпийското движение на Русия", коментира анонимно треньор от Донецк в "Телеграм" канала "Спорт Донбасса".

"Горчиво е да осъзнаем, че кримският спорт се оказа тежест, от която руският олимпийски комитет побърза да се отърве при първия удобен компромис", написа пък блогър в "Крымский спорт".